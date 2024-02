Uneinsichtig bei Verkehrskontrolle mit Ladungsverstoß

Landau (ots) – Am Freitag 16.02.2024 gegen 16:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Zweibrücker Straße in Landau einen PKW mit Anhänger. Auf dem Anhänger wurde, völlig ungesichert, ein großer Heuballen transportiert. Der 67-jährige Fahrer zeigte sich völlig uneinsichtig, es sei doch schließlich „noch nie etwas passiert!“.

Auf das erste Mal ließen es die Polizeibeamten nicht ankommen, die Weiterfahrt wurde bis zur Sicherung der Ladung untersagt. Gegen den Fahrer aus dem Kreis SÜW wurde eine Verkehrs-OWI-Anzeige erstattet, bezüglich seines uneinsichtigen Verhaltens vor Ort wurde die zuständige Fahrerlaubnisbehörde unterrichtet.