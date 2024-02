Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 17.02.2024, 17:30 Uhr bis zum 18.02.2024 brachen bislang unbekannte Täter das Kellerfenster der Hellerhütte im Pfälzer Wald auf.

Im Inneren der Hütte entwendeten die Täter diverse Wurstwaren und Bier. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise, welche zur Aufklärung der Tat dienen, erbittet die Polizei Neustadt/W. entweder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de oder per Tel. unter 06321/854-0.