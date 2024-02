Handykontrollen auf der B 9

Germersheim (ots) – Am Freitag 16.02.2024 zwischen 14-16.00 Uhr, überwachten Polizisten den Straßenverkehr auf der B 9 entlang Germersheim, im Hinblick auf die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Die Streifenbesatzung konnte in dem o.a. Zeitraum 9 Verstöße von Verkehrsteilnehmern ahnden, die während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon in der Hand telefonierten.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Kandel (ots) – Donnerstag 15.02.2024 gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Jockgrim die A65 von Karlsruhe kommend in Richtung Landau. Zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach verlor ein vorausfahrendes Fahrzeug den Unterbodenschutz, welcher auf das Fahrzeug des Geschädigten flog. Am Fahrzeug des 39-Jährigen entstand Sachschaden.

Der vorausfahrende schwarze SUV (vermutlich der Marke „Jeep“) mit Rastatter Kennzeichen fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Laut Geschädigten war das schwarze Fahrzeug mit zwei weiblichen Personen besetzt. Zeugen werden gebeten mit der Polizei in Wörth Kontakt aufzunehmen.