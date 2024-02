Verkleidung sorgt für Polizeieinsatz

Schwetzingen (ots) – Am Dienstag fiel den Polizeikräften während des Schwetzinger Faschingsumzugs ein junger Mann auf, der in Militärkleidung an der Aufzugsstrecke am Schloßplatz stand. Neben einer Camouflage-Hose und einer taktischen Weste trug der Mann zwei Holster mit je einer echt aussehenden Schusswaffe darin. Dazu hatte er mehrere Magazine für die Pistolen bei sich.

Als die Polizei den 20-Jährigen um kurz nach 16 Uhr kontrollierte stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe und eine Federdruckwaffe ohne Kennzeichnung handelte. Da solche Waffen auf einer Faschingsveranstaltung nichts zu suchen haben und zudem der Verdacht bestand, dass es sich bei der Federdruckwaffe um einen verbotenen Gegenstand handelte, wurden beide Pistolen sichergestellt.

Das Polizei Schwetzingen übernahm die weiteren Ermittlungen, in deren Rahmen geprüft wird, ob sich der junge Mann einer Straftat nach dem Waffengesetz schuldig machte.

Kellerbrand schnell gelöscht – Keine Verletzten

Malsch (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 20:15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Rotenberger Straße. Womöglich fing aufgrund eines technischen Defekts eine Sauna im Keller Feuer. Glücklicherweise wurde der angehende Brand schnell von den Bewohnern festgestellt und die Feuerwehr alarmiert.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand dann bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren 6-stelligen Betrag geschätzt. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zur Sperrung der Rotenberger Straße.

Drei Personen nach Auffahrunfall verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Womöglich aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein 18-jähriger Ford-Fahrer einem vorausfahrenden 21-jährigen Audi-Fahrer in der Bahnhofanlage hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurden zwei 49-Jährige und eine 53-jährige Fahrzeuginsassin des Audi leicht verletzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Die drei Frauen wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.10.000 Euro. Mit Hilfe der bereits vor Ort aufgrund des Faschingsumzugs befindlichen Feuerwehr Schwetzingen wurde die Bahnhofsanlage für die Unfallaufnahme gesperrt.