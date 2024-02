Unbekannte brechen in Lokal ein und entwenden Safe

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag 12.02.2024 um 18 Uhr und Dienstag 13.02.2024 um 08 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Lokal in der Hafenstraße. Vermutlich über eine Feuertreppe auf der Gebäuderückseite gelangten die Unbekannten auf die Terrasse des Lokals und hebelten mit einem bisher unbekannten Gegenstand die Hintertür auf.

Im Inneren des Restaurants entwendeten die Täter einen verankerten Safe und flüchteten mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter: 0621/174-3310 zu melden.

Drei Personen nach Schussabgabe verletzt

Mannheim (ots) – Sonntag 11.02.2024 kam es um kurz nach Mitternacht in der Innenstadt in den N Quadraten vor einem Nachtclub zu einer Schussabgabe auf eine Personengruppe, die sich im Eingangsbereich des dortigen Clubs befand. Durch die Schüsse wurden eine 27-jährige Frau sowie 2 Männer im Alter von 24 und 35 Jahren verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand für die Personen zu keinem Zeitpunkt.

Unmittelbar nach der Tat fuhr ein größerer PKW der SUV-Klasse am Tatort vorbei in Richtung des flüchtenden Täters. Der Fahrzeugführer dieses Fahrzeuges ist möglicherweise ein wichtiger Zeuge und wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Zum genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum dem Vorfall machen können, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Fasching 2024 – Polizei zieht vorläufige Bilanz

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit dem heutigen Aschermittwoch endete die sogenannte fünfte Jahreszeit. Insbesondere am vergangenen Wochenende und am Rosenmontag sowie am Faschingsdienstag fanden zahlreiche Umzüge und Veranstaltungen in der Metropolregion statt. So kamen beispielsweise am Samstag 25.000 Besucher nach Hockenheim und 10.000 am Sonntag nach Ketsch.

Auch die Umzüge am Dienstag unter anderem in Heidelberg (180.000), Mannheim-Sandhofen (20.000), Schwetzingen (20.000), Nußloch (10.000) und Mannheim-Neckarau (10.000) sowie die Straßenfastnacht in der Mannheimer Innenstadt (15.000), waren bei schönem Wetter bestens besucht. Auf allen Faschingsveranstaltungen feierten die Menschen ausgelassen und friedlich miteinander, so dass die eigensetzten Polizeikräfte nur selten eingreifen mussten.

Insbesondere zu späterer Stunde kam es vereinzelt zu veranstaltungstypischen Straftaten und Ordnungsstörungen, darunter Körperverletzungen, Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen, bei denen oft der Alkohol eine entscheidende Rolle spielten. In einigen Fällen musste Störenden ein Platzverweis erteilt werden, so dass für sie die Veranstaltung vorzeitig beendet war.

In seltenen Fällen kam es auch zu einer vorüber gehenden Gewahrsamnahme durch die Polizei. In einer Arrestzelle konnte sich die zuvor sehr aggressiven Feiernden wieder beruhigen oder die strak Betrunkenen ihren Rausch zu ihrer eigenen Sicherheit ausschlafen. Selbst bei der zahlenmäßig größten Veranstaltung in Heidelberg blieben die Ordnungsverstöße im erwartbaren Rahmen. So kam es dort zu fünf Körperverletzungsdelikten, 3 Beleidigungen, 2 Sachbeschädigungen und einem tätlichen Angriff sowie 2 Widerständen gegen Polizeibeamte. In 4 Fällen wurde ein Platzverweis erteilt und eine Person musste in Gewahrsam genommen werden. Gravierende Straftaten blieben zum Glück aus, weshalb die Polizei in der Gesamtschau für die Fastnacht 2024 ein positives Resümee zieht.