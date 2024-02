Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Waldböckelheim (ots) – Am Mittwoch 14.02.2024 kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem LKW in der Hüffelsheimer Straße in Waldböckelheim. Hierbei kamen sich die beiden Fahrzeuge entgegen und kollidierten mit ihren jeweiligen Außenspiegeln. Der Linienbus entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Hinter dem Linienbus befand sich ein Fahrzeug besetzt mit drei Personen, die den Unfall beobachtet haben dürften. Auch im Linienbus befanden sich mehrere Personen.

Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach bittet die Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, sich auf hiesiger Dienststelle unter Telefon: 0671 8811 101 zu melden.

Dachbox öffnet sich während der Fahrt

A 61/Bad Kreuznach (ots) – Weil sich der Deckel der Auto-Dachbox während der Fahrt geöffnet hatte, verteilte sich deren Inhalt am 11.02.2024 gegen 12:20 auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Bad Kreuznach. Zu dieser Zeit befuhr eine Familie mit dem Auto die A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Dachbox öffnete sich und der Inhalt verteilte sich über die Autobahn.

Während eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die Gefahrenstelle absicherte, räumte eine unterstützende Streife der Polizei Bingen die verlorenen Gegenstände zusammen. Die Familie wurde dann zum Autohof Gau-Bickelheim geleitet, wo sie sich um die Sicherung der Dachbox kümmern konnte.