Einbruch – 24-Jährige reagiert geistesgegenwärtig

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Als der Hund einer 24-Jährigen am Montag 12.02.2024 gegen 19:30 Uhr, in ihrer Wohnung in der Georg-Ludwig-Krebs-Straße unvermittelt zu bellen begann, wurde die junge Frau hellhörig. Sie begab sich in die Erdgeschosswohnung ihrer Eltern und musste dort tatsächlich feststellen, dass Unbekannte durch ein Fenster eingebrochen waren.

Ersten Einschätzungen zufolge war es den Tätern jedoch nicht gelungen, Beute zu machen. Lediglich am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die 24-Jährige informierte umgehend die Polizei.

Durch Polizeikräfte konnten in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit 2 Männer feststellen und kontrollieren. Sie hatten Werkzeuge dabei, das potenziell für einen Einbruch geeignet wäre. Gegen den 41-Jährigen und den 34-Jährigen, wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt. Da gegen den 41-Jährigen bereits ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Unrat-Brand auf Dach eines Anbaus

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 13:30 Uhr, geriet auf einem Dach eines Anbaus befindlicher Unrat in der Karolinenstraße in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Anbau des Gebäudes entstand ein Schaden von etwa 1.000EUR. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu der Brandentwicklung kam ist bislang unklar. Hinweise bitte an die PI Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Dach bei Hausbrand stark beschädigt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Dienstag 13.02.2204 brannte kurz vor 12:30 Uhr, das Dach eines Hauses in der Kallstadter Straße. Die Feuerwehr hat das Feuer gelöscht. Das Dach wurde durch den Brand stark beschädigt. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen nach rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen (ots)Im Tatzeitraum von Sonntag 11.02.2024 gegen 18:30 Uhr bis Montag 12.02.2024 gegen 06 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines im 4. Gartenweg geparkten Autos der Marke Hyundai. Der Schaden an der eingeschlagenen Heckscheibe beträgt etwa 300EUR.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbrüche in Firmengebäude

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In eine Dämmstofffirma in der Bgm-Grünzweig-Straße wurde zwischen dem 09.02.2024 um 18 Uhr und dem 12.02.2024 um 06:35 Uhr eingebrochen. Hierzu schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Es gelang den Unbekannten einen Flachbildschirm, drei Handys und ein Headset zu stehlen. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt.

Zwischen dem 10.02.2024, 11:00 Uhr und dem 12.02.2024 um 07:15 Uhr brachen Unbekannte im Heuweg außerdem in das Gebäude einer Firma für Gipser- und Malerbedarf ein. In einem Büro machten sie sich an einem Tresor zu schaffen und konnten diesen öffnen. Wie hoch die Schadenshöhe durch den Diebstahl genau ist, muss aktuell erhoben werden. Allein der Sachschaden am Gebäude und dem Tresor wird aktuell auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Außerdem brach eine unbekannte Person in der Industriestraße in das Firmengebäude eines Kohlesäure Handels ein. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 09.02.2024 um 20:15 Uhr, und dem 10.02.2024 um 06 Uhr liegen. Entwendet wurde nichts.

Hinweise in den beiden ersten Fällen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Hinweise im Falle des dritten Einbruchs bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Ohne Fahrerlaubnis dafür aber unter Drogen gefahren

Ludwigshafen (ots) – Der 44-jährige Fahrer eines BMW wurde in der Schützenstraße am 12.02.2024 gegen 22:50 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis. Außerdem war das Auto nicht angemeldet. Das Kennzeichen am BMW war eigentlich auf einen Transporter zugelassen, für den wiederum seit längerem kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Dem 44-Jähirgen wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel, Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen fiel am 12.02.2024 gegen 21:20 Uhr auf, dass sich Personen in einer Schule in der Hornstraße aufhalten. Er informierte die Polizei. Nachdem das Gebäude umstellt war, rannten plötzlich zwei 13-jährige Kinder aus der Schule. Sie konnten rasch gestellt werden. Einer der beiden hatte eine Computermaus und mehrere Klebestifte bei sich. Die Jungen gaben von sich aus an, das Gebäude über eine bereits offenstehende Fluchttüre betreten und die besagten Gegenstände entwendet zu haben.

An der Tür befanden sich Hebelspuren. Auch die Tür zur Turnhalle war geöffnet. In der Halle waren mehrere Gegenstände (u.a. ein Mülleimer) beschädigt. Wer für den Vandalismus verantwortlich ist und die Türen geöffnet hat, wird aktuell ermittelt. Dabei wird auch geprüft, ob die beiden 13-Jähirgen neben dem Diebstahl auch für diese Taten verantwortlich seien könnten.

Wir bitten um Zeugenhinweise! Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Stein gegen Fenster geworfen

Ludwigshafen-Süd (ots) – Eine bislang unbekannte Person warf am Sonntag 11.02.2024 um 20 Uhr in der Pfalzgrafenstraße, einen Stein gegen das Wohnungsfenster einer 74-Jährigen. Die Scheibe wurde beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Wer hat zur fraglichen Zeit etwas in der Pfalzgrafenstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Person geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zeugenhinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – An einer Ampel in der Jospeh-Vögele-Straße kam es am 12.02.2024 gegen 12:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen, ein Hyundai sowie ein Transporter der Marke Mercedes, entstand eine Schadenshöhe von etwa 7.000 Euro.

Da die Schilderungen des Unfallhergangs auseinandergehen, bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – In der Maudacher Straße kam es am Montagmorgen 12.02.2024 gegen 07:45 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Busfahrer war an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich zur Weisenheimer Straße auf das Auto einer 59-Jähriggen aufgefahren.

Ihr Fahrzeug wurde wiederum auf den Opel einer 83-Jährigen geschoben. Die 59-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

26.000 Euro Schaden bei Unfall

Ludwigshafen (ots) – Ein 34-Jähriger LKW-Fahrer, der am 12.02.2024 gegen 10 Uhr, von der Friedensstraße in die Feldstraße abbiegen wollte, verursachte dabei einen Sachschaden von insgesamt 26.000 Euro. Zunächst touchierte er mit seinem ausschwenkenden Heck beim Abbiegevorgang ein parkendes Auto.

Als er daraufhin in der Feldstraße parken wollte, fuhr er zudem gegen eine Hauswand und beschädigte diese ebenfalls.

Unfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 13:20 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Bruchwiesenstraße/Knappenwegstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin wollte nach links in die Knappenwegstraße abbiegen und kam hierzu zum Stehen. Das bemerkte ein 49-jähriger Mofafahrer zu spät und fuhr auf das stehende Auto auf.

Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.500 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Montag 12.02.2024 auf Dienstag 13.02.2024 gegen 00:10 Uhr, kollidierten zwei Autos im Kreuzungsbereich Sternstraße/Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen. Die 27-jährige Fahrerin eines Fiats missachtete beim Linksabbiegen den Vorrang eines ihr entgegenkommenden Skoda-Fahrers.

Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich die 27-Jährige leicht. Der 54-jährige Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizeikräfte konnten Hinweise auf Alkoholkonsum bei der 27-Jährigen feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 17.500 EUR.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol/anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Alkoholisiert und ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters in der Straße „Im Zinkig“ gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Anschließend flüchtete der 44-Jährige zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugenhinweises konnten Polizeikräfte den Flüchtenden in der Dietlindstraße kontrollieren.

Im Rahmen der Kontrolle des 44-Jährigen konnten durch die Polizeikräfte Hinweise auf einen Alkoholkonsum festgestellt werden, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem konnte ermittelt werden, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der noch an der Unfallörtlichkeit befindliche Transporter des 44-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ihn könnte eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe erwarten.

Einsatzserie bei der Feuerwehr Ludwigshafen

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SK) – Am Dienstag 13.02.2024 um 10:53 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Wasserrettung alarmiert. Gemeldet war eine im Rhein treibende Person. Die Person konnte in Höhe Tor 7 (BASF) von der Feuerwehr an Land gebracht werden. Die sofort eingeleitete Reanimation blieb leider erfolglos.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften, 4 Fahrzeugen und zwei Booten, die Polizei, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter, das DLRG, der Rettungshubschrauber Christoph 5, der Rettungsdienst, die Wasserschutzpolizei, die Werkfeuerwehr der BASF, die Feuerwehr Mannheim, die Feuerwehr Frankenthal und der Kriminaldauerdienst. Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren Oppau und Maudach stellten während des Einsatzes den Stadtschutz sicher.

Um 12:25 Uhr wurden die Einheiten der Feuerwehr dann zu einem Wohnhausbrand in die Kallstadter Straße alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein brennendes Flachdach eines Einfamilienhauses vor. Die Bewohner konnten vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig und unbeschadet das Gebäude verlassen. Der Brand war schnell mit Hilfe eines Werfers über die Drehleiter unter Kontrolle und gelöscht. Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 7 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften, darunter die Freiwillige Feuerwehr Maudach, die Polizei, der Kriminaldauerdienst, der TWL Entstördienst, der Rettungsdienst, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr, der Organisatorische Leiter und der Leitende Notarzt. Den Stadtschutz übernahm in dieser Zeit die Freiwillige Feuerwehr Oppau.

Während der beiden Einsätze kam es um 12:10 Uhr zu einer Tierrettung im Schleusenloch. Dort hatte sich ein Hund mit seiner Leine im Schilf verfangen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Ein weiterer Einsatz um 14:04 Uhr wurde aus der Kaiser-Wilhelm-Straße in Form einer Rauchentwicklung gemeldet. Dies stellte sich als Staubentwicklung durch Bauarbeiten heraus und die Feuerwehr musste nicht eingreifen.

Hochwertige Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Frau stahl am Montag 12.02.2024 gegen 18:20 Uhr, die Handtasche einer 25-Jährigen. Diese hatte sich zur Tatzeit in einer Gaststätte in der Bismarckstraße aufgehalten und ihre Tasche auf einem Stuhl neben sich abgestellt. Die unbekannte Diebin konnte wie folgt beschrieben werden:

Täterbeschreibung:

etwa 30 Jahre alt, blondes schulterlanges Haar, schwarze Jacke, dunkle Hose.

Die genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. In der hochwertigen beigen Gucci-Handtasche befanden sich ein Handy sowie Kopfhörer. Haben Sie zur fraglichen Zeit eine Frau mit der Tasche im Bereich der Bismarckstraße beobachtet? Können Sie z.B. Angaben zu ihrer Fluchtrichtung machen? Wer hat etwas beobachte? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .