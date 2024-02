Medizinischer Notfall

Kandel (ots) – Montagmorgen 12.02.2024, meldete ein aufmerksamer Anwohner einen PKW auf der Saarstraße, welcher sich seit 1 Stunde nicht mehr bewege. Auf dem Fahrersitz befinde sich eine Person. Vor Ort konnte der 67-jährige Fahrzeugführer angetroffen werden, welcher über Lähmungserscheinungen klagte. Er konnte sich nicht mehr bewegen und hatte auch kein Mobiltelefon dabei, um Hilfe zu rufen. Der Mann erlitt, ersten Angaben des Rettungsdienstes zufolge, einen Schlaganfall und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Trunkenheit im Verkehr

Jockgrim (ots) – Montag 12.02.2024 konnte im Rahmen eines Einsatzes Alkoholgeruch bei einer renitenten Person festgestellt werden. Der 37-jähriger Randalierer kam zuvor mit seinem Fahrrad in den Blumenring. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille.

Die Promillegrenze bei Radfahrern von 1,6 Promille wurde somit deutlich überschritten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Versuchter Einbruch

Kandel (ots) – Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße einen Lagerraum aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte an der robusten Tür. An dieser entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.