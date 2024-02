PKW fährt in Isenach – Nachtrag

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Montag 12.02.2024 gegen 14:50 Uhr, fuhr ein PKW im Bereich des Silbersees in der Gemarkung 67240 Bobenheim-Roxheim in die Isenach. Nachdem das Fahrzeug noch gestern aus der Isenach geborgen werden konnte ist nun bekannt, dass sich keine weiteren Personen mehr im Fahrzeug befanden.

Die Ermittlungen zur flüchtigen Person sowie zum Unfallhergang dauern weiter an.

Es werden weiter Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallgeschehen und dem Flüchtigen machen können. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de .

Einbruch in Hundesportverein

Limburgerhof (ots) – Durch das Aufheben einer Außentür verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst Zugang auf ein Vereinsgelände in der Allensteiner Straße. Nach dem Aufbrechen einer weiteren Tür gelangten die Täter dann in den Thekenbereich des Vereinsheimes und entwendeten dort aus einer Kasse Bargeld in einem unteren 3-stelligen Bereich.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.