Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Hoher Sachschaden an der Kiesgrube am Waldsee

Langen (ots)-(jm) – Unbekannte verschafften sich am späten Samstagnachmittag gewaltsam Zugang zur Kiesgrube in der Sehringstraße am Langener Waldsee. Die Täter gelangten gegen 17.20 Uhr auf das umfriedete Gelände und zerschnitten unter anderem die dortigen Förderbänder. Im weiteren Verlauf besprühten die Eindringlinge die Gebäude mit Schriftzügen und beschädigten die Antriebsmotoren der Förderbänder mit Bauschaum.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Unbekannten um eine größere Personengruppe. Diese sollen überwiegend mit weißen Maleranzügen mit hellblauen Streifen bekleidet gewesen sein, Sturmhauben oder Masken getragen und Rucksäcke sowie Turnbeutel mitgeführt haben.

Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, insbesondere Personen, die zum Tatzeitpunkt in diesem Bereich unterwegs waren und Hinweise geben können, melden sich unter 069 8098-1234 zu melden.

Planen von Anhängern aufgeschlitzt und Ladung geklaut

A3/ Tank-und Rastanlage Weißkirchen (ots)-(cb) – Bei insgesamt 8 Sattelzügen, welche auf der Tank-und Rastanlage Weißkirchen Süd standen, wurden in der Nacht zu Mittwoch die Ladeplanen aufgeschlitzt. Lediglich aus einem dieser Lastkraftwagenanhänger wurden jedoch Druckerpatronen und Elektroartikel geklaut. Der Fahrer dieses Brummis bemerkte, gegen 1.30 Uhr, dass an seinem Sattelschlepper das Vorhängeschloss aufgebrochen, die Plombe der Portaltür zerstört und ein Teil der Ladung von der Ladefläche entwendet wurde.

Der insgesamt an den Sattelzügen entstandene Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Diebe stahlen Koffer aus Fahrzeug

Offenbach (ots)-(jm) – Diebe brachen zwischen Montag und Dienstag einen geparkten BMW in der Goethestraße auf. In der Zeit zwischen 19 und 12.50 Uhr öffneten die Täter auf bislang unbekannte Weise das Fahrzeug und stahlen daraus zwei Koffer mit Scanner und Kabelzubehör. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ansonsten parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer (06181 100-233) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Einbruch in Arztpraxis

Offenbach (ots)-(jm) – Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag in eine Arztpraxis in der Langstraße (40er-Hausnummern) ein. Zwischen 19.10 und 07.30 Uhr brachen die Einbrecher die Eingangstür zur Arztpraxis auf. Ob die Täter auch Beute machten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch unklar.

Den Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer zerkratzte den weißen Mercedes?

Offenbach (ots)-(cb) – Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Angaben zur Sachbeschädigung eines weißen Mercedes in der Bettinastraße (30er Hausnummern) machen können. Das Fahrzeug wurde am Freitag gegen 18 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt.

Die Beschädigungen in Form von Kratzern stellte der Eigentümer am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr fest. Der bislang unbekannte Täter verursachte am Auto einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Feuer im Keller eines Einfamilienhauses

Langen (ots)-(cb) – In der vergangenen Nacht gegen 02.45 Uhr, hat es im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses in der Offenthaler Landstraße (200er Hausnummern) gebrannt. Alle Hausbewohner konnten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Ersten Erkenntnissen nach kann ein technischer Defekt in Zusammenhang mit einem, im Keller befindlichen, Sicherungskasten nicht ausgeschlossen werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Dreieich (ots)-(lei) – Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall in der Darmstädter Straße, bei dem am Dienstagabend eine 41 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt wurde. Wie die Beamten mitteilten, war die Frau aus Dreieich gegen 19.25 Uhr mit ihrem Trekkingrad in südwestliche Richtung unterwegs, als es aus noch unbekannter Ursache in Höhe der Hausnummer 95 offensichtlich zu einer Kollision mit einem 27-jährigen VW-Fahrer kam.

Die Radlerin stürzte daraufhin zu Boden und zog sich schwere nicht lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf zu, mit denen sie anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Wie der Zusammenstoß genau ablief, ist noch weitgehend unklar, zumal die 41-Jährige bislang noch keine Angaben zur Sache machen konnte. Der 27-Jährige, welcher der deutschen Sprache nicht mächtig war, fuhr mit seinem blauen Golf zunächst zu einer wenige Meter entfernten Tankstelle weiter, kehrte dann jedoch fußläufig zum Unfallort zurück, um erste Hilfe zu leisten.

Fest steht, dass infolge des Zusammenstoßes die Beifahrerscheibe sowie der rechte Außenspiegel des Autos beschädigt wurde. Die Beamten der Polizeistation in Langen, die vor Ort bereits Spuren gesichert haben und nicht ausschließen, dass der Autofahrer die Radfahrerin beim Überholen touchierte, bitten zur Aufklärung des Unfallhergangs nun um weitere Hinweise von Zeugen unter 06103 9030-0.

Ortstafeln geklaut und beschädigt

Seligenstadt und Klein-Welzheim (ots)-(jm) – Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Diebstählen sowie einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung von Ortschildern: Unbekannte haben seit Anfang des Jahres nunmehr vier Ortstafeln geklaut. Gleich dreimal schlugen die Täter zwischen 05. Januar 2024 und dem 22. Januar 2024 in der Hauptstraße in Klein-Welzheim zu und nahmen jeweils das Orteingangsschild mit.

In dem anderen Fall machten sich die Diebe zwischen dem 8. und 9. Janauar 2024 in der Frankfurter Straße /Ecke Landesstraße 2310 in Seligenstadt zu schaffen und klauten das dort angebrachte Ortseingangs- sowie Ausgangsschild. Zu einem weiteren Diebstahl kam es bereits im Oktober 2023. Hier wurde ebenfalls die Ortstafel in der Hauptstraße entwendet. Die Diebe verbogen in den meisten Fällen zusätzlich die Befestigungspfosten.

Die jüngste Tat ereignete sich erst am Montag in der Mainflinger Straße in Richtung Klein-Welzheim. Die Täter beschädigten die dortige Ortstafel, indem sie das Schild abknickten. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Durch das Fehlen sowie Beschädigen der Schilder kann es zu gefährlichen Situationen kommen, sodass zudem wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt wird. Die Polizei erhofft sich nun Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Autoknacker unterwegs – Wer kann Hinweise geben?

Gründau (ots)-(jm) – Drei geparkte Fahrzeuge in Hain-Gründau wurden zum Ziel von Autoknackern. Zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 10.15 Uhr, öffneten die Täter einen geparkten VW Tiguan sowie einen Caddy in der Pfarrgasse im Bereich der 20er und 30er Hausnummern. Mit ihrer Beute unter anderem Bargeld, mobiles Navigationsgerät sowie Dokumente flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zudem gingen Unbekannte einen geparkten Polo im Ortsberingweg an. Die Täter verschafften sich Zugang zum Inneren des Fahrzeugs und stahlen daraus die Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten sowie Dokumenten. Ob es sich bei den Taten um dieselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Fachkommissariats 22 in Hanau.

Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld im Auto liegen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ansonsten parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer (06181 100-233) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen