Versuchter Einbruch

Fischbach (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (06.02.) in ein Haus in der Ruhlkirchener Straße einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten die Täter an einer Zugangstür des Gebäudes. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von etwa 600 Euro entstand.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra (ots) – Am Montag (05.02.), 14.40 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin aus Bebra die Hersfelder Straße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte an der Kreuzung zur L 3251 nach rechts in diese einbiegen. Die Fahrerin musste an der rotlichtzeigenden LZA anhalten. Linksseitig neben dem BMW befand sich an der ebenfalls rotlichtzeigenden LZA ein unbekannter Verkehrsteilnehmer der nach links auf die L 3251 einbiegen wollte.

Als die BMW-Fahrerin anfuhr, bemerkte sie einen leichten Schlag gegen ihren linken Außenspiegel. Dieser wurde durch eine seitliche Berührung des unbekannten Verkehrsteilnehmers verursacht.

Schaden circa 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

2 Verkehrsunfälle

Heringen – Am Mittwoch (31.01.), 16.00 Uhr, parkte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen sein Fahrzeug, einen grauen Skoda Octavia RS, auf dem Parkstreifen in der Hauptstraße vor der Sparkasse. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel und an der linken vorderen Tür fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kirchheim – Am Dienstag (06.02.), 18.20 Uhr, befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Kirchheim den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße „Stockäcker“. Ein Fahrer einer Sattelzugmaschine befuhr von der Hauptstraße kommend in entgegengesetzter Richtung den Parkplatz. Lt. Zeugenaussage fuhr der Sattelzugfahrer zu schnell und scherte aus, wodurch die Pkw-Fahrerin bremsen und zurückfahren musste. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Lettland befand sich hinter der Pkw-Fahrerin und wurde durch diese an der Fahrzeugfront touchiert.

Der unbekannte Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es soll sich dabei um eine weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger und spanischem Kennzeichen handeln. Die Ermittlungen dauern noch an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Verkehrsunfall

Petersberg (ots) – Eine 23-jährige Daimler-Fahrerin aus Petersberg wurde bei einem Unfall am Dienstag, (06.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 19:10 Uhr in Petersberg die B 27 aus Richtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. Zwischen den Abfahrten Marbach Nord und Marbach Süd verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte durch den angrenzenden Graben und kam anschließend auf der in Fahrtrichtung Fulda einspurigen Fahrbahn zum Stillstand.

Die 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus in Fulda gebracht. Die freiwillige Feuerwehr Petersberg-Marbach kümmerte sich um das Abbinden ausgetretener Betriebsstoffe sowie die Reinigung der Fahrbahn. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

