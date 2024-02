Marburg: Versuchter Einbruch in Landesfeuerwehrschule

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließen Unbekannte, nachdem sie versuchten in die Landesfeuerwehrschule im Lintzingsweg einzubrechen. Der oder die Täter betraten das Gelände und machten sich an einer Außentür im ersten Obergeschoss zu schaffen. Die Tür hielt Stand und der oder die Diebe flüchteten ohne Beute.

Ein Zeuge stellte den Schaden an der Tür am Sonntagabend (04.02.24) gegen 22.00 Uhr fest. Wem sind die Tage zuvor verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinwiese nehmen die Beamten der Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Defibrillator entwendet

Auf dem Gelände eines Gebrauchtwarenkaufhauses in der Gisselberger Straße ließen Unbekannte einen Defibrillator mitgehen. Der oder die Täter kamen zwischen 18.00 Uhr am Freitag (02.02.24) und 07.00 Uhr am Montag (05.02.24) auf das Gelände, schnappten sich das Gerät und machten sich anschließend aus dem Staub.

Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Eine Gartenkolonie in der Straße „Elzerain“ geriet am Wochenende in den Fokus von Dieben. Die Unbekannte brachen zwischen 10.00 Uhr am Samstag (03.02.24) und 11.30 Uhr am Dienstag (06.02.24) mindestens acht Gartenhütten auf. Die Höhe des Gesamtschadens und Angaben zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Marburg: Kanaldeckel rausgehoben und mitgenommen

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Schwanhof“ hoben Unbekannte zwei Kanaldeckel aus und nahmen diese offenbar mit. Der Vorfall ereignet sich zwischen 20.00 Uhr am Montag (05.02.24) und 08.30 Uhr am Dienstag (06.02.24). Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marbrg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Unfallflucht in der Marbach – Polizei sucht Zeugen

Nach einer Kollision am Montagabend (05.02.24) in der Marbach, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Ein am Unfallort aufgefundenes Kennzeichen führte die Ordnungshüter zumindest zur Halteranschrift des mutmaßlichen Unfallverursachers. Dieser war gegen 19 Uhr mit seinem blauen Daimler Benz in der Straße „Im Köhlersgrund) unterwegs und übersah an der Einmündung zum Marbacher Weg einen schwarzen Audi, der stadtauswärts fuhr.

Bei der Kollision entstand ein Schaden von 6.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Dautphetal-Buchenau/ B62: Außenspiegel zweier Lkw berühren sich

Nach einem Unfall zweier Lkw im Begegnungsverkehr am Freitagnachmittag (02.02.24) gegen 13.35 Uhr sucht die Polizei nach einem weißen Lkw Daimler Atego.

Der Unbekannte fuhr in Buchenau mit seinem Fahrzeug auf der Neue Landstraße in Richtung Elmshausen. Nach Angaben des entgegenkommenden Unfallbeteiligten fuhr der weiße Atego relativ weit links und in Höhe Lachenstraße kam es zur Kollision der Außenspiegel. Dabei entstand ein Schaden von 300 Euro. Der flüchtige Fahrer trug ein Warnweste und hat kurze, schwarze Haare. Nähere Informationen liegen der Polizei derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf unter 06461/9295-0.

Stadtallendorf: Abgelesenes MR-Kennzeichen falsch – Polizei sucht weitere Zeugen

Ein lauter Knall und quietschende Reifen zeugen von einem Unfall am späten Mittwochnachmittag (31.01.24)) in der Straße des 17. Juni. Das abgelesene Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers ist leider falsch und brachte die Ermittlungen nicht weiter. Der Unfall ereignete sich gegen 17.55 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bekleidungsgeschäft Ernstings Family.

Der mutmaßliche Unfallverursacher ist laut Zeugen etwa 40 bis 50 Jahre alt und war ohne Begleitung in einem schwarzen Audi, vermutlich A 4, unterwegs. Der Unbekannte fuhr laut Zeugen gegen einen geparkten, schwarzen Kombi. Zur Schadenshöhe liegen noch keine näheren Informationen vor.

Die Polizei sucht weitere Personen, die den Unfall in der Ortsmitte beobachtet haben und ggf. Hinweise auf das Fluchtfahrzeug machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen