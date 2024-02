Streit unter Fahrgästen eskaliert im Linienbus

Heidelberg (ots) – Am Montag 05.02.2024, stieg ein 51-Jähriger um kurz nach 15 Uhr an der Haltestelle Rohrbach-Süd in den Bus in Richtung Emmertsgrund. Im voll besetzen Bus geriet er während der Fahrt mit einem anderen Fahrgast in einen Streit, der schließlich in einer Handgreiflichkeit mündete. Der andere, ungefähr 30 Jahre alte, Mann schlug dem 51-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen dadurch leicht.

Andere Fahrgäste griffen ein und verhinderten weitere Angriffe. Der Polizeiposten Emmertsgrund ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Der Tatverdächtige wird als knapp 190 cm groß und mit einer kräftigen Statur beschrieben. Er trug schwarze, leicht gelockte Haare und war mit einer blauen Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Er soll dem asiatischen Phänotyp entsprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Emmertsgrund unter der Telefonnummer 06221-381518 zu melden.

Verkehrsunfallflucht nach Kollision – Pressemitteilung Nr.2

Heidelberg (ots) – Entgegen der ersten Pressemitteilung handelt es sich beim Fahrzeug nicht um ein LKW, sondern um ein graues Auto. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.