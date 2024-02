Fahrgast greift Taxifahrer an – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Ein 55-jähriger Taxifahrer beförderte am Dienstag 06.02.2024 einen jungen Mann um kurz nach 02 Uhr von der Abendakademie zum Freyaplatz. Als der Fahrgast gegen 02:40 Uhr bezahlen sollte, holte dieser indes ein Pfefferspray hervor und sprühte es ins Gesicht des Taxifahrers. Dann rannte der Angreifer in Richtung Langer Schlag davon.

Der Tatverdächtige wird als junger Mann Anfang 20 beschrieben. Er war 165 cm groß und trug einen roten Jogginganzug sowie eine schwarze Jacke mit Pelz.

Der 55-Jährige wurde durch die Attacke leicht verletzt und um sein Beförderungsgeld in Höhe von 18 Euro geprellt. Der Polizeiposten Mannheim-Waldhof ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Leistungserschleichung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Waldhof unter der Telefonnummer 0621-76254-0 zu melden.

65-Jährige fährt auf Fahrzeug von Bauarbeitern auf

Mannheim (ots) – Am Montag 05.02.2024 gegen 14:35 Uhr, kam es auf der Kloppenheimer Straße der L 542 in Fahrtrichtung Mannheim-Seckenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Eine 65-jährige Skoda-Fahrerin fuhr die L 542 in Richtung Seckenheim von Mannheim-Hochstätt kommend entlang. Durch 3 Bauarbeiter der Stadt Mannheim wurden zu selbigem Zeitpunkt Straßenbauarbeiten auf der Richtungsfahrbahn durchgeführt.

Hierfür positionierten die Arbeiter ihr Baufahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht in ca. 150 Metern Entfernung zu dem dortigen Kreisverkehr am rechten Fahrbahnrand. Womöglich aufgrund Unachtsamkeit fuhr die 65-Jährige vermutlich ungebremst auf das Fahrzeug der Bauarbeiter auf. Durch den Aufprall wurde das Baufahrzeug nach vorne bewegt, wodurch ein unmittelbar neben dem Fahrzeug befindlicher Bauarbeiter gestreift und leicht verletzt wurde. Die anderen beiden Arbeiter wurden nicht verletzt.

Durch die Kollision war der Skoda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die 65-jährige Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die 65-Jährige sowie der Bauarbeiter wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Einbruch in Wohnung – 2.000 Euro Diebstahlschaden

Mannheim (ots) – Am Montag zwischen 17-23:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Schlettstadter Straße ein. Sie gelangten über eine Balkontüre, welche mittels unbekanntem Hebelwerkzeug geöffnet wurde, in die Wohnung. Hierbei wurde Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von schätzungsweise 2.000 Euro entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Ladenburg leitete die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

Zeugen nach Einbruch in Gartenhäuser gesucht

Mannheim (ots) – Nachdem zwischen Donnerstag und Montag eine derzeit noch unbekannte Täterschaft in einer Kleingartenanlage in der Hermsheimer Straße einbrach, sucht der Polizeiposten Mannheim-Neuostheim Zeugen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartenhütten und entwendete hieraus Elektro- und Gartengeräte. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte unter 0621/4236638.

Fahrzeug mit Graffiti besprüht

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt von Donnerstag auf Freitag beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen geparkten LKW mittels Graffiti in der Erlenstraße. Auf dem LKW konnten zwei Schriftzüge festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621 3301-0 zu melden.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen um 05 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen in der Untermühlaustraße/Riefeldstraße einen 37-jährigen Autofahrer unter Alkoholeinfluss fest. Aufgrund Verdachtsmomenten einer möglichen Alkoholbeeinflussung wurde bei dem 37-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,8 Promille ergab.

Auf dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen untersagt. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen leitete die Ermittlungen wegen der Trunkenheit im Verkehr ein. Zudem muss der 37-Jährige nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.