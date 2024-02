Auffahrunfall am Stauende

BAB 6/Schwetzingen (ots) – Auf der BAB 6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim kam es am Montagmorgen aufgrund einer Baustelle gegen 08:30 Uhr zu stockendem Verkehr, weshalb eine 21-jährige Renault-Fahrerin und ein 20-jähriger Ford-Fahrer abbremsen mussten.

Eine folgende 19-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr der 21-Jährigen hinten auf. Durch die Wucht wurde der Renault der 21-Jährigen auf den 20-jährigen Ford-Fahrer aufgeschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde die 21-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich.

Die 19-Jährige sowie der 20-Jährige blieben unverletzt. An dem Fahrzeug der 21-Jährigen entstand ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen niedrigen 5-stelligen Betrag.

Drogenfahrt ohne Führerschein

Eberbach (ots) – Am Montag um 20:15 Uhr wurde ein 39-jähriger Opel-Fahrer in einer in der Uferstraße eingerichteten Kontrollstelle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 39-Jährige über keinen Führerschein verfügt.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten des Polizeireviers Eberbach betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest ergab schließlich ein positives Ergebnis auf einen Cannabiswirkstoff. Der Mann musste daher auf der Dienststelle Blut abgeben.

Die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde ihm untersagt. Bei seiner Durchsuchung konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Der 39-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pedelec aus Garage entwendet – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Auf bisher unbekannte Weise verschaffte sich am Montag 05.02.2024 zw.01-05:30 Uhr, ein unbekannter Täter über eine Eingangstür Zutritt in ein Treppenhaus in der Straße „Loh“. Über das Treppenhaus gelangte der Unbekannte sodann in die Garage, woraus er oder sie ein Pedelec im Wert von ca. 6.000 Euro entwendete und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen sich unter 07261/690-0 zu melden.

Kollision an der Kreuzung L291 – eine Person leicht verletzt

Schwetzingen (ots) – Am Montag kurz nach 07:30 Uhr kam es unmittelbar auf der Kreuzung L 291 in Fahrtrichtung Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen. Eine 38-jährige VW-Fahrerin war auf der Hockenheimer Landstraße auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs und musste aufgrund einer andauernden Rotphase der dortigen Ampel warten.

Eine 53-jährige Tesla-Fahrerin näherte sich währenddessen auf dem linken Fahrstreifen der Kreuzung und beschleunigte, als die Ampel auf Grün schaltete. In diesem Moment setzte die 38-Jährige zu einer Kehrtwende an und wollte die L 291 in Fahrtrichtung B 39 wieder zurückfahren. Daraufhin kommt es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.

Durch den Zusammenstoß wurde die 38-Jährige Unfallverursacherin leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro.

Eine Streife des Polizeireviers Schwetzingen nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der beiden Unfallbeteiligten.