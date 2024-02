Speyer (ots) – Am Montag 05.01.2024 gegen 14:30 Uhr, kam es auf der B39 bei Speyer zwischen der Fußgängerbrücke am Priesterseminar und der Closwegbrücke zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem LKW. Der 42-jährige PKW-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug von der Else-Krieg-Straße auf die B39 in Richtung B9 auf und kam kurz darauf aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden LKW eines 33-Jährigen, drehte sich um 180 Grad und blieb im Grünstreifen neben seiner eigentlichen Fahrbahn liegen. Der 42-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der LKW wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls in den Grünstreifen gedrückt und kam an einer Schutzplanke zum Stehen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt, sie waren vor Ort ansprechbar und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen klagte der PKW-Fahrer über Schmerzen in der Hand und dem Bein, der LKW-Fahrer klagte über Schmerzen im Rücken. Anzeichen auf den Konsum von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln bei dem PKW-Fahrer ergaben sich nicht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 120.000 Euro.

Die B39 musste für die Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung (16:20 Uhr), war die Fahrbahn noch nicht freigegeben und die Absperrung noch aktiv.