Gartenhausbrand An der Weed (Foto)

Bad Kreuznach-Bosenheim (AJ) – Am 05.02.2024 gegen 11:30 Uhr, brannten ein Gartenhaus, eine umbaute Terrasse und die angrenzende Wohnung, da die Flammen durch die geborstenen Scheiben auf das Wohnhaus übergriffen. Es befanden sich keine Personen in den Gebäuden, allerdings wurden Tiere darin vermisst. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnten 2 Hunde und 1 Katze wohlauf aus der Brandwohnung gerettet werden.

Die Löschbezirke Ost, Süd und Nord nahmen insgesamt 5 C-Rohre unter Atemschutz vor, um den Brand zu löschen. Die Wasserversorgung wurde durch Hydranten sichergestellt. Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen zur Brandursache vor Ort auf. Der Einsatz war nach etwa 2,5 Stunden beendet.

Entwendete E-Bikes aufgefunden

Kirn/Simmertal (ots) – In der Nacht vom 03.02 auf den 04.02.2024, kam es im Bereich der Binger Landstraße in Kirn zu einer kurzzeitigen Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen und einem Fahrradfahrer, welcher einer zuvor Kontrolle unterzogen werden sollte. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt ließ der Fahrradfahrer schließlich sein Fahrrad zurück und flüchtete im Anschluss zu Fuß von der Örtlichkeit. Er konnte auch durch intensive Fahndungsmaßnahmen im Anschluss zunächst nicht mehr angetroffen werden.

Bei der Überprüfung des zurückgelassenen Fahrrades (E-Bike)durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Diebesgut handelte, welches im Jahr 2019 entwendet wurde. Nachfolgende Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Fahrers begründeten schließlich einen Tatverdacht gegen einen 38-jährigen Mann.

Dieser konnte wenig später im Rahmen einer Personenkontrolle am gleichen Abend durch Beamte der PI Kirn erhärtet werden. Diese kontrollierten den 38-Jährigen, welcher erneut auf einem E-Bike unterwegs war. Auch hier stellte sich heraus, dass das durch den 38-Jährigen geführte Fahrrad entwendet wurde. Dieses stammte aus einem Diebstahl aus dem Jahr 2021.

Zusätzlich stellten die Polizeibeamten fest, dass der 38-Jährige das Fahrrad unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 38-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Fahrräder wurden sichergestellt.

Wohnungseinbruch in Schweppenhausen

Schweppenhausen (ots) – In der Zeit von Freitag 02.02.204 ab 14 Uhr bis Sonntag 04.02.2024 um 23 Uhr, kam es in Schweppenhausen außerhalb der Ortslage während Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter betrat das Grundstück und hebelte eine Terrassentür auf der rückwärtigen Seite des Anwesens auf.

In dem Haus durchwühlte er Schubladen und Schränke im Erdgeschoss sowie im Obergeschoß. Als Beute entwendete der Täter Bargeld und diverse Elektrogeräte, aber auch Pässe der Bewohner. Anschließend konnte der Täter unerkannt entkommen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ortslage Schweppenhausen oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach unter: 0671 8811-0.

In diesem Zusammenhang wird auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.