Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 04.02.2024 gegen 19:45 Uhr, gerieten 5 Personen, darunter ein 37-Jähriger und seine 27-jährige Ex-Frau, aufgrund Sorgerechtsproblemen vor einem Restaurant in der Stifterstraße in Streit, welcher sich immer mehr aufheizte und schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnten die Streitparteien zunächst getrennt werden.

Im Rahmen des Einsatzes erschien der 20-Jährige Bruder der 27-Jährigen an der Örtlichkeit und schlug unvermittelt auf den 37-Jährigen ein. Der 20-Jährige wurde durch Polizeikräfte zu Boden gebracht und fixiert.

Nachdem sich die Gemüter hierdurch erneut erhitzen und zahlreiche Schaulustige an die Örtlichkeit strömten, konnte die Situation erst durch weitere Polizeikräfte unter Androhung des Tasers befriedet werden. Der 20-Jährige zeigte sich jedoch weiterhin hochaggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.