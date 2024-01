Auseinandersetzung am Berliner Platz

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 19.01.2024 gegen 22:30 Uhr, kam es am Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien. Der Sachverhalt konnte durch die eingesetzten Kräfte aus Schutz- und Kriminalpolizei geklärt werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1.

Exhibitionist gestellt

Ludwigshafen (ots) – Geistesgegenwärtig verständigte ein Ehepaar am Freitag 19.01.2024 gegen 17:00 Uhr die Polizei, nachdem diese mit ihren 4 Kindern im Ebertpark auf einen Exhibitionisten aufmerksam wurden. Der wohnsitzlose 51-jährige Mann konnte schließlich nach kurzer Flucht durch die Polizei gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Polizist bei Verkehrskontrolle beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 20.01.2024 gegen 02:25 Uhr, wurde ein PKW in der Hagellockstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. In dem PKW konnten ein 24-jähriger und ein 28-jähriger Mann schlafend festgestellt werden. Der 24-jährige gab an, Alkohol konsumiert zu haben. Zudem befand sich in dem PKW eine geringe Menge an Betäubungsmittel.

Um die Männer an einer Fahrt zu hindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Rahmen der Kontrolle beleidigte der 24-jährige einen Polizeibeamten. Die Männer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Kellerbrand im Stadtteil Gartenstadt

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(SE) – Am Samstag 20.01.2020 um 04:43 Uhr, wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Wohnungsbrand in die Raschigstraße in die Gartenstadt gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses vor. Alle Bewohner konnten sich selbst über den Treppenraum in Sicherheit bringen.

Der Brand wurde in einem Kellerraum lokalisiert und durch einen Trupp im Innenangriff mit einem Handfeuerlöscher gelöscht. Über einen Aufzugschacht war eine Wohnung im Dachgeschoss stark verraucht und wurde maschinell belüftet. Es gab keine verletzten Personen.

Der Elektroverteiler und die Wasserversorgung des Hauses wurden durch den Brand beschädigt. Dadurch kam es auch zu einem Wasserschaden. Das Haus ist zurzeit komplett ohne Energieversorgung und somit aktuell nicht nutzbar. Die 6 Bewohner kümmern sich selbst um eine Ersatzunterkunft.

Der Einsatz dauert zurzeit noch an. Im Einsatz sind die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen, die Polizei und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Unfallbeteiligter alkoholisiert

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 19.01.2024 gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Mitsubishi die Bahnhofstraße, als der 40-jährige Fahrer eines Mercedes ihn beim Ausparken touchierte. Kurioserweise fuhr der 48-Jährige im Anschluss einfach weiter. Der 40-jährige Unfallverursacher, der dem 48-Jährigen den Schadensausgleich ermöglichen wollte, verfolgte diesen und verständigte zeitgleich die Polizei.

Während der Unfallaufnahme mit beiden Beteiligten stellte die Polizeistreife fest, dass der 48-Jährige mit 1,62 Promille nicht nur unerheblich alkoholisiert war. Bei der Polizeidienststelle erfolgte im Anschluss eine Blutentnahme und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis. Der alkoholisierte Unfallbeteiligte muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Renitenter Ladendieb landet im polizeilichen Gewahrsam

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 19.01.2024 gegen 18:00 Uhr, entwendete ein 24-jähriger Mann alkoholische Getränke aus einem Supermarkt im südlichen Innenstadtbereich. Während die Polizeistreife vor Ort die Anzeige aufnahm, stellten sie fest, dass der junge Mann mit 2,74 Promille stark alkoholisiert war.

Außerdem verhielt er sich sehr aggressiv und schien desorientiert. Folglich wurde der 24-jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Einbruch in geparkten Pkw

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag 19.01.2024 gegen 08:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Passant einen roten Mercedes mit eingeschlagener Seitenscheibe. Das Auto war auf dem Parkplatz des Bliesbades in der Bliesstraße geparkt. Wie die Polizeistreife ermittelte, entwendete ein bislang unbekannte Täter nicht nur das Autoradio daraus; bereits im Dezember 2023 war sogar der komplette Mercedes entwendet worden. Hinweise zu einem Täter bestehen bisher noch keine. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.