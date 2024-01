Fahrt unter Alkoholeinfluss

Germersheim (ots) – Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit wurde am Freitag 19.01.2024, ein Fahrzeug in der Germersheimer Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 54-jährigen Fahrzeugführer, konnte hierbei eine Alkoholisierung von 0,72 Promille festgestellt werden.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und mit dem Fahrzeugführer bei der Polizeiinspektion Germersheim ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Grundschule

Kuhardt (ots) – Von Donnerstag auf Freitag 19.01.2024, versuchten unbekannte Täter in die Sporthalle der Grundschule Kuhardt einzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge scheiterte der Einbruchsversuch. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.

Brand eines Holzschuppens

Neuburg (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Waldstraße in Neuburg am 19.01.2024 gegen 18:15 Uhr, zu einem Brand eines Holzschuppens. Durch das schnelle handeln der Einsatzkräfte konnte schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Einbruchserie in Grundschulen/Pfarrheime

Rheinzabern (ots) – Im Zeitraum vom 18.01.2024, 16 Uhr bis 19.01.2024, 07:30 Uhr, kam es zu mehreren Einbrüchen in Grundschulen und Pfarrheimen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Grundschulen in Rheinzabern und Steinweiler sowie das Pfarrheim in Kandel ein.

Des Weiteren kam es zu einem Einbruchsversuch in die Grundschule in Neupotz sowie das Pfarrheim in Hatzenbühl. Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs geht die Polizei davon aus, dass die Taten von denselben Tätern begangen worden sind.

Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der PI Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.