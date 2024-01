Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zeiskam (ots) – Am Samstag 13.01.24 gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz mit seinem Transporter auf den am Ortsausgang Zeiskam in Fahrtrichtung Bellheim befindlichen Fahrbahnteiler auf. Nachdem bei dem 51-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,85 Promille ergab.

Der Transporter, an welchem Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrbahnteiler wurde nicht beschädigt. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde dessen Führerschein sicher gestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Versuchter Kupferdiebstahl

Wörth (ots) – Einen Sachschaden von ca. 25.000 Euro verursachten bislang unbekannte Diebe auf dem Wörther Friedhof. Demnach wurden in der vergangenen Nacht vom Dach der Leichenhalle und einem angrenzenden Pavillon die nahezu komplette Kupfereindeckung abgebaut und zum Abtransport bereitgelegt.

Möglicherweise wurden die Täter auch gestört. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise, telefonisch unter der 07271/9221-0 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de.