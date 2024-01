Körperverletzungsdelikt

Ludwigshafen-Berliner Platz (ots) – Am Samstag 13.01.2024, kam es auf dem Berliner Platz zu Streitigkeiten zwischen einem 19-jährigen Mann aus Ludwigshafen und einem 23-jährigen Mann aus Heßheim, in dessen Verlauf sich der 19-jährige Mann leicht am Unterarm verletzte.

Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme des Streites beleidigte und bedrohte der 19-Jährige schließlich noch die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen ihn wird nunmehr wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am 14.01.2024 gegen 00:55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Frankenthaler Straße in Richtung Lorientallee zu einem Verkehrsunfall. Verbotswidrig bog der 35-jährige Unfallverursacher nach links in die Rohrlachstraße ab und übersah hierbei den geradeausfahrenden PKW, sodass es zu einer Kollision mit erheblichem Sachschaden kam.

Der Unfallverursacher entfernte sich umgehend mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Nahbereich durch die eingesetzten Streifen festgestellt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, weshalb der Unfallverursacher auf die Dienststelle verbracht und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Keiner der Beteiligten wurde durch den Verkehrsunfall verletzt.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbrüche in Transporter

Ludwigshafen-Süd (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Eindrücken eines Dreieckfensters an der Beifahrertür Zugang zum Innenraum eines weißen Mercedes-Transporters und entwendeten die Fahrzeugbatterie, Dokumente, sowie eine Rückfahrkamera. Das Fahrzeug war am Freitag 12.01.2024 gegen 20 Uhr, in der Erich-Reimann-Straße abgeparkt worden. Am Samstagmorgen, gegen 08:45 wurde der Einbruch durch den 43-jährigen Fahrzeughalter festgestellt.

In einem zweiten Fall entwendeten unbekannte Täter das Lenkrad, sowie den Bordcomputer eines Mercedes-Transportes, welcher in der Saarlandstraße, in Höhe des Schulzentrum Mundenheim abgeparkt war. Auch in diesem Fall konnten sich die Täter durch Eindrücken eines Fensters Zugang verschaffen. Als möglicher Tatzeitraum wurde in diesem Fall Freitag, 12.01.2024 bis Samstag 13.01.2024, 08:00 Uhr ermittelt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Ludwigshafen nach Zeugen, welche in den fraglichen Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Standorte der beiden Fahrzeuge machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Fahrradfahrerin – Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Freitag 12.01.2024 gegen 14 Uhr, kam es zu einem Konflikt zwischen einer 65-jährige Fahrradfahrerin und einem bislang noch unbekannten PKW-Lenker im Münchbuschweg. Der PKW überholte die Fahrradfahrerin zunächst. Beim Wiedereinordnen des PKW-Lenker musste die Fahrradfahrerin ausweichen und stürzte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der PKW-Lenker des roten Fahrzeuges setzte seine Fahrt fort.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche den Konflikt beobachteten und sachdienliche Hinweise zu dem roten Fahrzeug machen können. Dieses hatte die Unfallstelle in Richtung Mühlaustraße verlassen. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Fahrzeug – Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 13.01.2024 um 22.00 Uhr und Sonntag 14.01.2024 um 03.25 Uhr, wurde die Heckscheibe eines silberfarbenen Peugeot-Kombi in der Erich-Reimann-Straße in Ludwigshafen durch unbekannte Täter eingeschlagen.

Es wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zum Tatort wahrnehmen konnten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen,

Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Ludwigshafen beendet

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Die Sperrung des Hauptbahnhofes Ludwigshafen wurde Samstag 13.01.2024 um 18:30 Uhr aufgehoben. Zuvor hatte eine bislang unbekannte männliche Person eine Gewalttat am Hauptbahnhof telefonisch bei der Polizei angekündigt. Aus diesem Grund mussten der Hauptbahnhof und die angrenzenden Außenbereiche zur Sicherheit geräumt und überwacht werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrensituation, weshalb die Sperrungen aufgehoben wurden. Die Polizei Ludwigshafen wird gemeinsam mit der Bundespolizei weiterhin verstärkt Präsenz am Hauptbahnhof zeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

Randalierer am Hauptbahnhof

Ludwigshafen-Hbf (ots) – Am Samstag 13.01.2024 kurz nach 24 Uhr, wurde ein herumschreiender Mann am Hauptbahnhof gemeldet. Als die Polizeibeamten am Bahnhof eintrafen, konnte ein alkoholisierter 27-jähriger Tourist angetroffen werden, der eigentlich zum Flughafen nach Frankfurt wollte, jedoch nicht wusste wie er dort hinkommen könnte und deshalb herumgeschrien hätte. Die Polizeibeamten halfen ihm beim Ticketkauf und brachten ihn zu dem Abfahrtsgleis am Hauptbahnhof.

Gegen 01:05 Uhr wurde gemeldet, dass ein Mann am Hauptbahnhof eine Kiosk-Tür eintreten würde. Vor Ort konnten die Polizisten erneut den 27-jährigen Touristen antreffen. Der Mann hatte so fest gegen die Glasschiebetür getreten, dass diese aus der Verankerung gerissen wurde. Als Grund hierfür nannte der Mann, dass er die Polizei wieder am Bahnhof haben wollte, damit ihn diese nach Frankfurt fahren.

Der alkoholisierte Mann (1,2 Promille Atemalkoholwert) wurde von den Polizeibeamten mitgenommen, jedoch nicht nach Frankfurt sondern in die Gewahrsamszellen der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder entlassen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.