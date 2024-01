Kaiserslautern: Ulrike Rowe zeigt „Art of nature“ ab 15. Januar 2024 im Westpfalz-Klinikum

Kaiserslautern – „Art of nature“ heißt die Bilder-Ausstellung von Ulrike Rowe, die ab sofort im Foyer des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern zu sehen ist. In den Werken der Künstlerin sind Acrylmalerei und Mischtechniken teilweise miteinander verbunden. Inspirationsquelle ist die Natur, die Rowe in ihren Gemälden verarbeitet.

Die gebürtige Westfalin hat Theaterkunst und Bühnenbild studiert und war viele Jahre am Pfalztheater in Kaiserslautern künstlerisch tätig. Während einiger Aufenthalte in den USA bildete sie sich an der Art Academy in Atlanta weiter und studierte an der University of Maryland Kunst und Geschichte. Zurück in Deutschland folgten langjährige Dozenten-Tätigkeiten an der Kreisvolkshochschule Kaiserslautern, im eigenen Atelier sowie am Community Arts Center der Air-Base in Ramstein.

Heute lebt Ulrike Rowe in Erzenhausen, beschäftigt sich mit der Natur und hält ihre Eindrücke und Emotionen in Gemälden fest. Sie sagt: