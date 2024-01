Mit gestohlenen Schuhen Fersengeld gegeben

Speyer (ots) – Am 02.01.2024 gegen 12:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen Mann, der gerade die Filiale eines Schuhgeschäftes in der Straße Am Rübsamenwühl verließ. Am Ausgang löste die akustische Diebstahlsicherung aus und der Mann rannte davon. Der Zeuge verfolgte den Mann noch bis zu einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Auestraße und verlor ihn dann aus den Augen.

Der unbekannte Mann wurde auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen. Er entwendete ein weißes Paar Sneaker der Marke „Nike“ im Wert von 80 Euro.

Der Mann war ca. 30 Jahre alt, trug eine schwarze Kappe und weiße Turnschuhe, außerdem führte er einen grauen Kinderwagen mit sich.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe des Deichmann, E center Stiegler oder Kaufland verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Telefon: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Diebstahl von E-Scootern

Speyer (ots) – Am Dienstag 02.01.2024, wurden in der Gutenbergstraße zwei E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet. Gegen 12 Uhr stellte eine 34-Jährige ihren E-Scooter der Marke „Xiaomi“ an einem Seiteneingang der Postgalerie ab, als sie gegen 17 Uhr zurückkam, war der E-Scooter nicht mehr da.

Gegen 15 Uhr stellte eine 16-Jährige ihren E-Scooter der Marke „Ninebot“ an selbigem Seiteneingang der Postgalerie ab, als sie gegen 19 Uhr zurückkam, war auch dieser E-Scooter nicht mehr da. Ob ein Tatzusammenhang in den beiden Fällen besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat am Dienstag im Zeitraum von 12-19 Uhr in der Gutenbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Briefkästen durch Böller beschädigt

Speyer (ots) – Von Silverster auf den Neujahrstag beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten in der Petschengasse in Speyer durch Zündung eines Böllers im Inneren des Briefkastens. An Silvester, kurz vor Mitternacht, beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten in der Ringstraße in Otterstadt durch Zündung eines Böllers im Inneren des Briefkastens.

In beiden Fällen handelte es sich um handelsübliche Chinaböller D. Es entstanden Schäden im niedrigen dreistelligen bzw. hohen zweistelligen Bereich.

Wer hat in den oben genannten Zeiträumen an den Tatörtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .