EC-Karte vor der Nase aus Automat gezogen

Kaiserslautern (ots) – Einen dreisten Diebstahl hat ein Mann aus dem Stadtgebiet

am Dienstag nachträglich gemeldet. Wie der 77-Jährige mitteilte, wurde ihm am 29.12.2023 an einem Geldautomat in der Kanalstraße die EC-Karte sozusagen „vor der Nase“ gestohlen. Er hatte gegen 10.45 Uhr an dem Automat Bargeld von seinem Konto abgehoben. Als das Gerät die EC-Karte wieder „ausspuckte“, griff ein unbekannter Mann zu, schnappte sich die Karte und flüchtete, bevor der Senior

etwas dagegen unternehmen konnte.

Ob der Unbekannte zuvor auch schon die Eingabe der PIN beobachtet hatte, ist unklar. Die Sperrung der Karte wurde umgehend veranlasst. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass es sich um einen großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt hat, der eine unbekannte Sprache benutzte.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

Polizei schnappt Betrüger

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Essenslieferanten meldeten sich am Freitag bei der Polizei. Grund hierfür war, dass jemand bei ihnen mit Falschgeld bezahlt hatte. Die Masche war jedesmal die gleiche: Zunächst wurde per Telefon Essen bestellt, und als die Lieferung kam, wurde der Bote abgefangen und die Bestellung mit einem gefälschten 100 Euro Schein bezahlt. Nachdem das Wechselgeld herausgegeben wurde, entfernte sich der Käufer mit Geld und Ware.

Eine Polizeistreife erkannte wenig später einen Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Er stieg gerade in ein Auto ein und fuhr los. Den Beamten gelang es, das Fahrzeug zu stoppen und alle 4 Insassen zu kontrollieren. Hierbei konnten weitere Fälschungen sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und mussten die Einsatzkräfte auf die Dienststelle begleiten.

Am darauffolgenden Tag wurden die 4 Personen dem Richter vorgeführt. Dieser erließ bei allen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. 3 der Beschuldigten machten bisher keine Angaben zu den Vorwürfen. Einer der Tatverdächtigten bestritt die ihm zur Last gelegte Tat. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Alkoholisiert E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) – Da hatte ein E-Scooter-Fahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 03.01.2024, wohl zu tief ins Glas geschaut. Eine Polizeistreife kontrollierte den 43-jährigen Stadtbewohner um 0:20 Uhr im Barbarossaring. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte satte 2,44 Promille.

Sein Gefährt musste der Mann stehenlassen und die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Diese soll Aufschluss über den genauen Grad seiner Alkoholisierung geben. Auf den 43-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |kfa

Gegenstände aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine böse Überraschung erlebte am Sonntag ein 38-jähriger Stadtbewohner. Nach seinen Angaben parkte er seinen Mercedes E-Klasse am Samstag, um 20 Uhr in der Spicherer Straße. Am nächsten Morgen gegen 11 Uhr bemerkte er, dass der Wagen nicht mehr verschlossen war. Der Innenraum war durchwühlt. Bluetooth-Kopfhörer und eine Sonnenbrille fehlten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Wer hat etwas Verdächtiges in der Spicherer Straße wahrgenommen oder kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Wiederholte Beschädigung einer Telekommunikationsanlage

Ramstein-Miesenbach/Landstuhl (ots) – Die Basisstation eines Mobilfunkmastes der Deutschen Telekom war erneut das Ziel sinnloser Gewalteinwirkung. Zwischen dem 31.12.2023 und dem 02.01.2024 beschädigte der unbekannte Täter die Anlage, in dem er mehrere Kabel entfernte. Die Station ist derzeit unbrauchbar. Eine Einschränkung des Mobilfunknetzes war nicht eingetreten.

Die Schadenshöhe befindet sich im mittleren 4-stelligen Bereich. Die Station befindet sich in der Verlängerung der Raiffeisenstraße, im dortigen Waldgebiet. Noch immer liegen der Polizei keine Hinweise zum bisher unbekannten Täter vor. Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl bitten daher die Bürger um Mithilfe.|pilan

Einbruchsversuch in Kindergarten

Krickenbach (ots) – Unbekannte Täter versuchten offenbar, die Schließungstage eines Kindergartens zu nutzen, um dort einzusteigen. Wie eine Mitarbeiterin mitteilte, stellte sie am Dienstagmorgen beim aufschließen Hebelsuren an der Eingangstür fest. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen aber stand, so dass sich die Unbekannten ohne Beute aus dem Staub machten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen dem 21.12.2024 um 19 Uhr und 02.01.2024 um 07 Uhr, etwas Verdächtiges in der Bergstraße wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wer hat den schwarzen Kombi gesehen?

Rodenbach (ots) – Weil sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, hat eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Rodenbach Sachschaden angerichtet. Wie die 27-jährige Frau berichtete, war sie gegen 17.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa in der Hans-Geiger-Straße in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs.

In einer langgezogenen Linkskurve sei ihr ein schwarzer Kombi entgegengekommen, der teilweise auf ihrer Seite fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die junge Frau nach rechts aus. Dabei stieß sie jedoch gegen zwei Verkehrszeichen, die am Straßenrand standen. Sowohl der Pkw als auch die Schilder wurden beschädigt. Die 27-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Der Fahrer des schwarzen Kombi setzte unterdessen seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs liegt bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri