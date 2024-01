Landau: Die Polizei-News

Autoscheibe eingeschlagen

Herxheim (ots) – In der Nacht von Montag 01.01.2024 auf Dienstag 02.01.2024, schlugen unbekannte Täter in der Pirminiusstraße in Herxheim die Beifahrerscheibe eines Autos ein. Entwendet wurde eine Sporttasche und ein Rucksack. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Um sich vor ähnlichen Taten zu schützen, können Ihnen folgende Tipps helfen:

Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Vandalismus in Universitätsgebäude

Landau (ots) – In der Silvesternacht drangen bislang Unbekannte in ein Gebäude der Universität Landau in der Forststraße ein und feierten dort vermutlich ausgelassen ihre Silvesterparty. Nicht nur, dass sie die Räumlichkeiten stark verschmutzten, sie beschädigten auch Mobiliar in den Räumen und brachen eine Tür zum Dach des Gebäudes auf, um von dort vermutlich das Feuerwerk besser genießen zu können.

Beim Verlassen des Gebäudes entwendeten sie dann zudem noch einen Feuerlöscher. Hierbei dürfte ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro entstanden sein.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall zwischen PKW und Motorrad

Landau (ots) – Am 02.01.2023 befuhr gegen 10 Uhr ein 18-jähriger Opel-Fahrer die Schloßstraße in Landau in Richtung Marienring und wollte nach links in die Xylanderstraße abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrers. Aufgrund des Fehlverhaltens des Opel-Fahrers stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich hierbei.

Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden. Der Opel-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Kreuzungsbereich geregelt werden.