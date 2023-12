Verschenk-Aktion führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Kaiserslautern (ots) – Eine „Verschenk-Aktion“ hat am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Fruchthallstraße zu Verkehrsbehinderungen geführt. Der Polizei wurde eine größere Menschenansammlung im Bereich des Einkaufszentrums gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte ein sogenannter „Influencer“ seine jugendlichen Fans hierher gelotst, um unter ihnen Geschenke zu verteilen.

Weil durch die Aktion der Linienbusverkehr in diesem Bereich leicht beeinträchtigt wurde, forderte der Kommunale Vollzugsdienst den „Verursacher“ auf, sich eine andere Örtlichkeit zu suchen. Während des Einsatzes beobachtete eine Polizeistreife, wie in der Nähe ein Jugendlicher und ein Kind miteinander in Streit gerieten.

Dabei schlug ein 14-Jähriger seinem 12-jährigen Gegenüber mit der Hand ins Gesicht. Der Jüngere trug eine blutige Lippe davon. Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. |cri

Versuchter Raub schlägt fehl

Kaiserslautern (ots) – Ein 25-jähriger Mann meldete sich am Donnerstag bei der Polizei und zeigte einen versuchten Raub an. Den Angaben des Mannes zufolge wartete er gegen 16:20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Opelstraße in Siegelbach. Dort seien 2 Personen an ihn herangetreten und hätten seinen Geldbeutel sowie sein Handy gefordert. Da sich der 25-Jährige weigerte die Gegenstände herauszugeben, warfen die beiden Unbekannten ihn zu Boden. Hierbei schlugen und traten sie ihr Opfer.

Ebenso versuchten sie immer wieder, in die Taschen des Mannes zu greifen. Der Geschädigte schaffte es, den Angriff abzuwehren, und flüchtete sich in einen Bus, wobei die Täter ihm folgten. Am Opelkreisel in Kaiserslautern stiegen alle zusammen wieder aus. Dort gelang es dem 25-Jährigen, vor seinen Angreifern zu fliehen.

Laut dem Geschädigten waren beide Personen dunkelhäutig, zwischen 16-19 Jahre alt und zwischen 170-180 cm groß. Sie sprachen Deutsch mit Akzent und hatten schwarze kurze Haare. Einer der beiden trug eine schwarze Basecap, der andere eine weiße Steppjacke.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter Tel: 0631-369 2620 entgegengenommen. |kfa

Auf Zebrastreifen von Auto angefahren – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – An der Ecke Burgstraße/Maxstraße sind am Donnerstagmorgen zwei Fußgänger von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Verursacher machte sich einfach aus dem Staub. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die zwischen 7.30 und 7.40 Uhr in diesem Bereich unterwegs waren und denen ein silberfarbener Pkw mit KL-Kennzeichen aufgefallen ist.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen überquerte der 18-jährige Fußgänger kurz nach halb acht den Zebrastreifen von der Mall kommend in Richtung Kaiserpfalz, als sich von rechts – aus Richtung Pfalztheater – der silberne Pkw näherte. Kurz bevor der 18-Jährige den gegenüber liegenden Gehweg erreichte, passierte der Pkw den Zebrastreifen und erfasste den Fußgänger. Der junge Mann stürzte und

verletzte sich am Bein.

Noch während der 18-Jährige am Boden lag, machte der Unfallfahrer einen Bogen um ihn und setzte seine Fahrt einfach fort. Von dem silbernen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Mittelklassewagen (eventuell Hyundai oder BMW) gehandelt und das amtliche Kennzeichen mit KL – R begonnen haben soll.

Bei der Suche nach Zeugen bittet die Polizei auch einen weiteren Fußgänger, sich zu melden. Der Mann, von dem keine Personalien bekannt sind, hatte gleichzeitig mit dem 18-Jährigen die Straße überquert und angegeben, er sei von dem vorbeifahrenden Auto am Ellenbogen getroffen worden. Der Unbekannte sowie mögliche weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Taschendiebstahl in der Merkurstraße

Kaiserslautern (ots) – Plötzlich war der Geldbeutel nicht mehr da. Eine 29-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war am Donnerstagmittag in der Merkurstraße shoppen. Nachdem sie ihren Einkauf in einem Drogeriemarkt zahlte, zog sie weiter in einen benachbarten Kleider-Discounter.

Die 29-Jährige begab sich schließlich an die Kasse, um ihre Ware zu bezahlen. Dabei stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente, eine Bankkarte sowie ein zweistelliger Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die zwischen 12:30-12:45 Uhr rund um den KIK und DM-Markt in der Merkurstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kripo in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Taschendiebe greifen unbemerkt zu

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem Landkreis ist am Donnerstagmittag in der Innenstadt Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie die 44-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich von 12.45-13.10 Uhr in einem Schuhgeschäft am Fackelrondell auf. Ihre Handtasche trug sie in dieser Zeit über ihrer Schulter. Trotzdem bemerkte die Frau nicht, dass jemand unbemerkt in die Tasche griff und

den Geldbeutel herauszog.

Gestohlen wurden mitsamt dem Portemonnaie ein 3-stelliger Betrag, Kreditkarten, EC-Karten, Versichertenkarten, Personalausweis und Führerschein. Die 44-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Es war ihr niemand aufgefallen. Die Ermittlungen laufen.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Das Team des Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Westpfalz steht auch in der Vorweihnachtswoche mit seinem Infostand wieder im Foyer des Einkaufszentrums am Fackelrondell und beantwortet gerne alle Fragen zu Themen wie Taschendiebstahl, Einbruchschutz, Fake-Shops, Telefonbetrug und dergleichen mehr. Lassen Sie sich beraten und Tipps geben, wie Sie sich schützen können. |cri

Kreis Kaiserslautern

Schaden verursacht und abgehauen

Fischbach (ots) – Die Polizei sucht einen Autofahrer, der an der B48 zwischen Fischbach und Hochspeyer einen Unfall gebaut und dabei Schaden angerichtet hat. Der Unbekannte beging Fahrerflucht. Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen.

Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagvormittag, 11 Uhr. In diesem Zeitraum geriet ein Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Fischbach kommend in Richtung Hochspeyer fuhr, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Über eine Strecke von etwa 100 Metern fuhr der Unbekannte mit der rechten Fahrzeugseite neben der Straße auf dem Bankett, wobei Flurschaden entstand. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen demoliert.

Anhand der vor Ort gefundenen Fahrzeugteile geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW Crafter (oder ähnliches Fahrzeug) gehandelt haben dürfte. Der Wagen ist vermutlich im Frontbereich auf der rechten Seite stark beschädigt. Wer hat den Verursacher gesehen oder kann Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug geben? |cri