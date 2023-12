Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Auftreten von schulfremden Personen am Elisabeth-Langgässer Gymnasium

Alzey (ots) – Am Freitagvormittag betrat eine Gruppe von 7-10 vermutlich jugendlicher oder heranwachsender schulfremder Personen in der 2. Großen Pause den Schulhof des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums in Alzey. Da einige der Personen eine Sturmhaube aufhatten und, nach Angabe von Zeugen, eine Person ein Messer in der Hand hielt, führte das Auftreten unter Schülern zu Verunsicherung.

Aufgrund der schnellen Reaktion der Lehrkräfte und der Schüler verließen die Personen alsbald wieder das Gelände. Im Anschluss konnten in der Nähe der Schule zwei Personen durch Polizeibeamte der PI Alzey kontrolliert werden, die offensichtlich zu der Gruppe gehörten, die sich zuvor auf dem Schulgelände aufhielt.

Soweit bis jetzt bekannt ist, gibt es einen außerschulischen Konflikt, weswegen die Gruppe gezielt 2 Schüler des Gymnasiums aufsuchen und den Konflikt auf dem Schulgelände austragen wollte. Es kam jedoch nicht zu einer Begegnung der Gruppe mit den beiden Schülern und somit zu keiner Auseinandersetzung. Zu keiner Zeit bestand oder besteht eine Gefahr für die Gesamtheit der Schüler des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums.

Aufbruch eines (Snack-)Automaten – ein Täter festgenommen

Alzey (ots) – In der Nacht von Freitag 15.12.2023 gegen 02:30 Uhr meldete ein Bewohner der Wilhelmstraße in Alzey der Polizei, dass er aktuell beobachte wie zwei Jugendliche den unmittelbar vor seinem Haus befindlichen Snack-Automat mit einem Wackerstein aufbrechen und Ware entwenden. Dem Hausbewohner gelang es den 17-jährigen Täter aus dem Kreis Kirchheimbolanden auf frischer Tat bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der zweite Täter flüchtete unerkannt in Richtung Innenstadt/Schlossgasse. Die Schadenssumme und Beschreibung der entwendeten Ware ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Beschreibung des zweiten Täters:

männlich, klein, dunkle Hose, schwarze Handschuhe, dunkle Oberbekleidung, mutmaßlich mit Kapuze und ggfls weißem Aufdruck auf der Brust, schwarze Mütze, weiße Maske auf dem Kopf über der Mütze.

Wer zu o.g. Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 911 0 in Verbindung zu setzen

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wörrstadt (ots) – Am Donnerstag 14.12.2023 gegen 21:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 414 von Wörrstadt kommend in Richtung Vendersheim zu einem Unfall zwischen 2 Fahrzeugen, bei dem mehrere Insassen verletzt wurden. Ein 20-jähriger Autofahrer mit Beifahrer verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegen kommenden Pkw.

Ein Fahrzeuginsasse musste schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden, die zwei anderen Verkehrsunfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon. Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zur Sperrung der Landstraße.

PKW überschlägt sich bei Gundersheim

A 61/Gundersheim (ots) – Eine 23-Jährige kam am 11.12.2023 gegen 0 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe Gundersheim aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab, fuhr vermutlich auf eine Schutzplanke auf und überschlug sich mit ihrem PKW. Der Wagen blieb anschließend hinter der Schutzplanke auf der Seite liegen.

Die junge Frau wurde durch Ersthelfer aus dem Auto befreit. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Kettenheim (ots) – Bei Kontrolle eines 23-jährigen PKW-Fahrers am 11.12.2023 gegen 09.15 Uhr auf dem Parkplatz Hauxberg an der A 61 bei Kettenheim, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv auf mehrere Drogenarten. Schließlich räumte der 23-Jährige auch ein, am Vorabend und auch am vergangenen Wochenende Drogen konsumiert zu haben.

Im Auto des 23-Jährigen fanden die Beamten zudem Joints und eine Ampulle mit einer Flüssigkeit, bei der es sich mutmaßlich auch um Drogen handelt. Die Joints und die Ampulle wurden sichergestellt. Die Weiterfahrt des 23-Jährigen wurde untersagt. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim