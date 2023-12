Bombenfund bei Rinnthal – Entschärfung am 18. Dezember 2023

Annweiler am Trifels – Im Wald zwischen Rinnthal und Annweiler am Trifels-Sarnstall wurde am 14. Dezember bei der Anlegung eines Forstwirtschaftswegs eine 250-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Für die Bevölkerung besteht derzeit keine Gefahr.

Der Blindgänger wird rund um die Uhr von einem Sicherheitsdienst bewacht und soll am Montagmorgen, 18. Dezember, ab 10 Uhr vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz entschärft und anschließend abtransportiert werden. Die Entschärfung wird etwa zwei Stunden dauern. Es wurde ein Evakuierungsradius von 500 Metern festgelegt.

In der Zeit ab 9.30 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr darf sich niemand innerhalb der Evakuierungszone aufhalten. Im Rathaus der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels ist ab 9 Uhr eine Aufenthaltsmöglichkeit mit Betreuung vorhanden. Falls Personen aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen nicht in der Lage sind, ihr Haus bzw. die Evakuierungszone selbstständig zu verlassen, wird bei Bedarf ein Fahr-/Hilfsdienst organisiert.

Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße teilt als zuständige Straßenverkehrsbehörde mit, dass während der Bombenentschärfung von 9.30 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr die Bundesstraße 10 (B10) sowie die Ortsdurchfahrten Sarnstall und Rinnthal (Landesstraße 490) für den Verkehr voll gesperrt werden. Voll gesperrt wird auch die Bahnstrecke zwischen Landau und Pirmasens, sodass die Zugverbindungen von 10 Uhr bis voraussichtlich 12 Uhr ausfallen. Die Kreisverwaltung SÜW hat der Deutschen Bahn (DB) vorgeschlagen, die Abfahrt des Zugs am Bahnhof Rinnthal um 9.50 Uhr Richtung Landau noch zu ermöglichen. Richtung Pirmasens fährt der letzte Zug vor der Vollsperrung laut Fahrplan um 9.06 Uhr in Rinnthal ab. Kundinnen und Kunden der Bahn werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über die Fahrplanauskunft der DB zu informieren.

Die B10 wird für den von Osten kommenden Verkehr ab der Autobahn 65 (A 65), Anschlussstelle Landau-Nord gesperrt. Ein Abfahren von der Autobahn ist nicht möglich. Im Westen beginnt die Vollsperrung bereits ab Hinterweidenthal. Die L 490 (Ortsdurchfahrten Sarnstall und Rinnthal) wird ab dem Kreisverkehr am Schwimmbad in Annweiler am Trifels bis zur Anschlussstelle der B 10/B 48 Richtung Wellbachtal gesperrt.

Anwohnern von Sarnstall wird ermöglicht, von Annweiler aus kommend ihre Wohnsitze zu erreichen. Gleiches gilt von Westen kommend für die Anwohnerinnen und Anwohner von Rinnthal, außer sie gehören zu dem Bereich, der vorsorglich evakuiert wird. Die davon betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner von Rinnthal werden entsprechend informiert. Eine großräumige Umleitung wird über die Autobahnen A 65 – A 61 – A 6 beziehungsweise die Bundesstraße 427 (B 427) über Bad Bergzabern eingerichtet. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Trotz der Umleitungen ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.