Impflingen – Dachstuhlbrand

Am frühen Donnerstagmorgen, den 14.12.2023, gegen 03:28 Uhr, wurden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Dachstuhlbrand in Impflingen alarmiert. Aufgrund der noch anhaltenden Löscharbeiten musste der Strom in Teilen des Ortes abgeschaltet werden. Dies wird voraussichtlich bis 08:00 Uhr andauern. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.