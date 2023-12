Polizeieinsatz nach flüchtigem Gefangenen – 1. Nachtragsmeldung

Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass der 25-jährige Strafgefangene gegen 9:45 Uhr nach einem Arztbesuch im Klinikum geflüchtet war. Eine zweite Person hatte auf einem Roller am Krankenhaus gewartet, drohte mit einer Pistole den Justizbeamten und schoss in die Luft. Der an den Händen gefesselte Flüchtige sprang auf den Roller auf und beide fuhren gemeinsam in Richtung Hohenzollernstraße weg. Die zweite Person war vermummt. Der entflohene Strafgefangene war mit schwarzen Hosen, schwarzen Schuhen und olivfarbenem Parka bekleidet und trug einen Helm. Die Justizvollzugsbeamten konnten dem flüchtenden Roller noch ein kurzes Stück folgen, bevor sie ihn aus den Augen verloren.

Die Polizei fahndet weiter mit starken Kräften nach dem flüchtigen Strafgefangenen und der zweiten Person. Hierbei wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am Tatort konnte die Hülse einer Schreckschusswaffe gefunden werden.

Zwischenzeitlich wurde ein schwarzer Roller vor einem Anwesen in der Erzbergerstraße aufgefunden. Ob es sich hierbei das Fluchtfahrzeug handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung: -Wer kann Hinweise zu den flüchtenden Personen geben? -Wer hat die Personen bei der Flucht beobachtet? -Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Roller in der Erzberger Straße geben?

Wenn Sie die flüchtigen Personen sehen, wählen Sie sofort den Notruf 110.

Der Polizei liegen keine Hinweise auf eine Gefahr für Unbeteiligte vor. Jedoch befindet sich der Flüchtige vermutlich in einer Ausnahmesituation, weshalb wir weiterhin darum bitten keine Anhalter im Stadtgebiet Ludwigshafen mitzunehmen.

Die Polizei Ludwigshafen hat ein Hinweistelefon geschaltet und bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, sich unter 0621/963 – 2771 zu melden.

Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag (14.12.2023) entwendeten Unbekannte ein in der Hans-Sachs-Straße an einem Fahrradständer gesichertes Pedelec der Marke Cube im Wert von circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Container aufgebrochen

Zwischen Dienstagnachmittag (12.12.2023) 17:30 Uhr und Mittwochmorgen (13.12.2023), 06:30 Uhr, brachen Unbekannte zwei auf dem Gelände einer Schule in der Georg-Herwegh-Straße stehende Container auf und entwendeten Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich der Georg-Herwegh-Straße verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kontrolle verloren

Am Mittwochvormittag (13.12.2023), gegen 11:15 Uhr, war ein 61-jähriger Rollerfahrer auf der Wollstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Bliesstraße abbiegen. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Er wurde bei dem Sturz verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

LKW gestohlen – Zeugen gesucht

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 03:00 Uhr, (13.12.2023) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände eines Autohauses in der Frankenthaler Straße und entwendeten ein dort abgestelltes weißes Abschleppfahrzeug im Wert von rund 22.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .