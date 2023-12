Knittelsheim/Bellheim – Geschwindigkeitskontrollen

Gestern führten Germersheimer Polizisten Geschwindigkeitskontrollen in Knittelsheim und Bellheim durch. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren drei Fahrzeuge zu schnell unterwegs. In der Postgrabenstraße in Bellheim ergaben sich insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße. Weiter wurden an sechs Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Schwegenheim – PKW in Vollbrand

Am Mittwoch gegen 20:25 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen PKW auf der Abfahrt B9 Schwegenheim in Fahrtrichtung Karlsruhe, der brennen würde.

Bei Eintreffen des Streifenwagens konnte ein PKW in Vollbrand festgestellt werden. Durch die Feuerwehr Schwegenheim wurde das Fahrzeug gelöscht.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B9 voll gesperrt werden.

Für die abschließenden Reinigungsarbeiten wurde die rechte Fahrbahn sowie die Abfahrt gesperrt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die 57-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt.