Zeugen/Geschädigte nach mehreren Straßenverkehrsgefährdungen gesucht

Karlsruhe / Rastatt (ots) – Am Freitagnachmittag zwischen 16:00-17:10 Uhr kam es auf der BAB5 zwischen Karlsruhe/Rastatt zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem weißen VW T-Roc die BAB5 in südliche Richtung und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer auf der rechten Spur und auf dem Standstreifen.

Darüber hinaus machte er mehrere Vollbremsungen, so dass es zu gefährlichen Situationen und Beinahunfällen kam. Verkehrsteilnehmer, welche diese Situation beobachtet haben oder selbst durch das Verhalten gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Tel. 0721 944840

Leitender Polizeidirektor Andreas Bjedov feierlich ins Amt eingeführt

Karlsruhe (ots) – Am 7. Dezember 2023 wurde Andreas Bjedov als neuer Leiter des

Führungs- und Einsatzstabs und zudem stellvertretenden Leiter des PP Karlsruhe in sein Amt eingeführt. Die feierliche Amtseinführung unter der Leitung von Polizeipräsidentin Caren Denner erfolgte im Beisein des gesamten Führungskreises des PP Karlsruhe sowie ausgewählten Vertretern von Justiz, Kommunalverwaltung und Behörden mit Sicherheitsaufgaben.

„Es freut mich sehr, dass die Leitung des PP Karlsruhe mit Andreas Bjedov jetzt wieder komplett ist. Mit seiner Einsatzerfahrung und seiner Persönlichkeit ist er bestens geeignet als künftiger Polizeivizepräsident des PPnKarlsruhe“ so Polizeipräsidentin Caren Denner.

Der 51-jährige Andreas Bjedov kehrt für die neuen Aufgaben zurück zu seinen beruflichen Wurzeln. Bereits 1992 bis 1999 und 2002 bis 2003 war er in verschiedenen Funktionen in der Region Karlsruhe tätig. Zuletzt leitete er die Schutzpolizeidirektion beim benachbarten PP Pforzheim.

„Es erfüllt mich mit Freude und Stolz, nun wieder zurück nach Karlsruhe zu kehren. Polizeiarbeit ist Teamarbeit und dies gilt insbesondere auch für die Leitung des Präsidiums. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit sowohl innerhalb des Präsidiums als auch mit unseren externen Sicherheitspartnern“ so Andreas Bjedov. Andreas Bjedov ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie in der Klosterstadt

Maulbronn (Enzkreis).

Fakeshops in der Vorweihnachtszeit

Karlsruhe (ots) – Das Weihnachtsfest naht mit schnellen Schritten und viele Menschen sind noch auf der Suche nach den passenden Weihnachtsgeschenken. Das Einkaufen über das Internet bietet dabei so manchen Vorteil: Es ist bequem, geht schnell und die Auswahl ist riesig. Mitunter hat man auch die Chance auf ein echtes Schnäppchen.

Doch Vorsicht: Im Internet tummeln sich ganzjährig Betrüger, die mit sogenannten Fakeshops ahnungslose Verbraucherinnen und Verbraucher um ihr Geld bringen. Fakeshops sind täuschend echt aussehende und seriös wirkende Verkaufsplattformen, die mit Produktbildern, Beschreibungen, fehlerhaften AGB, gefälschtem oder fehlendem Impressum und kopierten Gütesiegeln auf den ersten

Blick nur schwer zu erkennen sind. Sie locken meist mit besonders günstigen Preisen und stark gefragten Artikeln, die in anderen Onlineshops oder Geschäften nicht oder nur sehr eingeschränkt erhältlich sind. Und wenn ein Artikel mittels Vorkasse und Überweisung bezahlt wurde, erfolgt dann keine Lieferung.

Damit Sie nicht auf Fakeshops hereinfallen, beachten Sie bitte unsere Tipps:

Keine Spontankäufe! Betrüger haben es eilig. Lassen Sie sich daher nicht drängen. Ist der Preis realistisch? Vergleichen Sie den Preis bei anderen Anbietern im Netz und vor Ort.

Informieren Sie sich! Geben Sie den Namen des Shops in eine Internetsuchmaschine ein und recherchieren Sie auch die im Impressum hinterlegten Daten. Oftmals werden Fakeshops bereits im Internet thematisiert.

Nutzen Sie den Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale unter https://www.fakeshopfinder.de/! Nach Eingabe der URL des Shops gibt der Fakeshop-Finder mit dem Ampelsystem eine Einschätzung ab und stellt weitere Informationen bereit.

Wählen Sie Zahlungsmittel, die ein Mindestmaß an Sicherheit bieten. Bevorzugen Sie den Kauf auf Rechnung. Bei Vorkasse können Überweisungen nur sehr kurzfristig rückgängig gemacht werden. Wenn Sie einen Zahlungsdienstleister nutzen, informieren Sie sich ob ein Käuferschutz besteht und ob insbesondere bei Nichtlieferung eine Rückbuchung ermöglicht wird.

Bei Zweifel kein Kauf! Hören Sie auf ihr Bauchgefühl und wenn Sie unsicher sind, sollte das gewünschte Produkt nur beim Händler Ihres Vertrauens erworben werden.

Dies sollten Sie beachten, wenn Sie Opfer geworden sind:

Zahlung stoppen! Erkunden Sie sich umgehend bei Ihrer Bank oder Ihrem Zahlungsdienstleister, ob die Zahlung rückgängig oder storniert werden kann.

Beweise sichern! Fertigen Sie Screenshots und sichern Sie auch Belege, wie zum Beispiel E-Mailverkehr und Bestellbestätigung.

Anzeige erstatten! Wenden Sie sich mit den gesicherten Unterlagen möglichst schnell an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Die Initiative „Sicher Handeln“ unter https://www.polizei-beratung.de/sicher-handeln thematisiert häufige Betrugsarten im Internet, wie zum Beispiel Dreiecksbetrug, Fakeshops, Vorkassebetrug und Phishing. Sie erhalten wichtige Informationen, wie Sie sich vor Betrug im Netz schützen können und was nach einem Betrugsfall zu tun ist.

Informationen zu anderen kriminalpräventiven Themen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Kreis Karlsruhe

Linkenheim-Hochstetten – Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

(ots) – Noch unbekannte Täter überfielen am Freitagabend in Hochstetten einen 45-jährigen Mann an seiner Wohnanschrift und raubten Wertgegenstände. Die Polizei sucht hierzu nun Zeugen. Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, befand sich der Geschädigte in der Mannheimer Straße alleine zu Hause. Gegen 19.15 Uhr klingelten zwei noch unbekannte mutmaßliche Räuber an der Haustür.

Der 45-Jährige öffnete und wurde wohl sofort von den Tätern mit einer Pistole bedroht. Anschließend begaben sich die Verdächtigen mit dem Mann ins Haus, fesselten ihn dort und raubten Wertgegenstände in einem hohen Wert.

Gegen 20.45 Uhr traf eine Familienangehörige den noch immer gefesselten Mann zu Hause an und verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter.

Von den flüchtigen Personen ist bislang bekannt, dass beide etwa 180 cm groß und schwarz gekleidet waren. Sie hätten Handschuhe und Skimasken getragen. Ein Räuber hätte schwarze Nike-Schuhe mit einem schwarzen Nike-Zeichen getragen. Der zweite Unbekannte trug wohl schwarze Schuhe der Marke Adidas mit weißen Streifen. Beide Männer sprachen offenbar mit russischem Akzent. Ein mutmaßlicher Täter sei mit einer schwarzen Pistole bewaffnet gewesen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel: 0721 666 5555 entgegen.

Vollbrand eines Wohnhauses

Zaisenhausen (ots) – Zu einem Gebäudevollbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen am 10. Dezember 2023 gegen 15:44 Uhr in die Friedrichstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen bereits die Flammen aus mehreren Fenstern des Wohnhauses. Ein Hausbewohner wurde leicht verletzt, er musste wegen einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Feuerwehren aus Zaisenhausen, Kürrnbach, Oberderdingen und Sulzfeld waren im Brandeinsatz gefordert. Es wurden das Wenderohr der Drehleiter der Feuerwehr Oberderdingen sowie zwei C-Rohre von insgesamt sechs Einsatztrupps unter Atemschutz eingesetzt. Gegen 16:42 Uhr konnten die umfangreichen Nachlöscharbeiten begonnen werden, um mögliche Glutnester abzulöschen.

Das Wohnhaus ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner des Wohnhauses kommen vorübergehend bei Bekannten unter. Die Brandermittlungen der Polizei haben begonnen. Zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Insgesamt waren rund 62 Feuerwehrkräfte mit 12 Fahrzeugen unter der Einsatzleitung von Michael Hilpp im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Zaisenhausen wird noch in den späten Abendstunden eine Brandnachschau durchführen.

Quelle: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Eggenstein-Leopoldshafen: Einbrecher entwenden Tresor

(ots) – Unbekannte Täter drangen am Samstag zwischen 13:10-22:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Eggenstein ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in die Erdgeschosswohnung im Potsdamer Ring. Anschließend durchsuchten die Diebe mehrere Räume und nahmen einen Tresor samt Inhalt an sich. Der Diebstahlsschaden liegt im geschätzten 4-stelligen Bereich.

Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Tel: 0721 967180.

Eggenstein-Leopoldshafen – Zwei Schwerverletzte und hoher Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall unter Beteiligung von 3 Pkw am Freitagmittag in Eggenstein-Leopoldshafen wurden zwei Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr eine 84-Jährige gegen 13:00 Uhr auf dem Ostring vom Sportplatzweg kommend in südliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die ältere Dame mit ihrem Toyota offenbar auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderten beide Fahrzeuge über die Fahrbahn. Ein dem Audi nachfolgender Renault-Fahrer konnte trotz Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem schleudernden Audi nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall erlitt die 84-jährige Toyota-Fahrerin schwere Verletzungen und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein aus dem Auto befreit werden. Auch der 90-jährige Beifahrer des Audis wurde bei der Kollision schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieben die Fahrerin des Audis sowie der Renault-Fahrer.

Der Ostring war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen vollgesperrt. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 60.000 Euro.