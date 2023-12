67-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Herborn (ots) – Am Montag 11.12.2023 gegen 10.30 Uhr, prallten auf dem Parkplatz im Gewerbepark „Untere Au“ ein Fußgänger und ein Lkw zusammen. Der 67-jährige Fußgänger aus Herborn verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 47-jährige Lkw-Fahrer aus Litauen erlitt einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallsachverständigen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, und ordnete eine Blutentnahme bei dem Lkw-Fahrer an. Weitere Angaben zum Unfallhergang sind derzeit nicht möglich.

Unbekannte beschädigen Eingangstür der Kirchbergschule

Zwei Unbekannte schlugen am Sonntag (10.12.2023), um 21:52 Uhr, mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach gegen die Scheibe der Eingangstür der Kirchbergschule. Dadurch entstand an der Tür ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Herborn (02772/4705-0) entgegen. (D.H.)

Haiger: Geldbörse aus Opel geklaut

Aus dem Opel Grandland X eines 61-jährigen Haigerers entwendete ein Unbekannter zwischen Freitag (08.12.2023), 23:00 Uhr, und Samstag (09.12.2023), 06:30 Uhr, eine Geldbörse. In diesem Zeitraum war der Opel in der Straße, Geisenbach, in der Hofeinfahrt des Haigerer geparkt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro.

Hinweise von Zeugen sind bitte an die Polizei in Dillenburg (02771/907-0) zu richten. (D.H.)

Hüttenberg-Kleinrechtenbach: Täter steigt in Bäckerei ein

Zwischen Donnerstag (07.12.2023), 18:30 Uhr, und Freitag (08.12.2023), 04:00 Uhr, öffnete ein Unbekannter gewaltsam das Fenster einer Bäckerei in der Frankfurter Straße und stieg ein. In der Bäckerei entwendete er Bargeld.

Der Gesamtschaden liegt bei über 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wetzlar (06441/918-0) in Verbindung zu setzen. (D.H.)

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen