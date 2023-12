Autofahrer überfährt absichtlich streitlustigen Fußgänger

Eppelheim (ots) – Ein 21-Jähriger stieg am Freitag gegen 15 Uhr zusammen mit seiner Freundin an der Haltestelle Jakobsgasse aus der Straßenbahn. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dort zu einem Streit mit einem 30-Jährigen. Als sich dann das Paar in Richtung der Wieblinger Straße entfernte, folgte ihnen der andere Mann, welcher fortwährend Beleidigungen und Drohungen in Richtung des jungen Mannes rief.

In der Wieblinger Straße traf der 21-Jährige zufällig auf seinen Vater, der mit seinem Auto in den Pfaffengrund fahren wollte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erblickte der 51-Jährige Vater den Störenfried nur einige Meter weiter auf der Fahrbahn. Kurzentschlossen beschleunigte er seinen Audi und rammte den 30-Jährigen. Jener prallte gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und fiel auf die Straße.

Kurze Zeit später rappelte der Angefahrene sich wieder auf und wandte sich nun gegen den Vater. Darauf reagierte der Sohn indem er den 30-Jährigen am Kragen packte, ihn zu Boden rang und mehrfach mit der Faust auf den Mann einschlug.

Passanten schritten ein, um weitere Übergriffe zu verhindern. Der 30-jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass er mit fast 3 Promille ganz erheblich alkoholisiert war.

Auf Grund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde der Führerschein des Vaters beschlagnahmt und sein Auto sichergestellt. Der Sohn muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen und der Angefahren wird sich wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten müssen. Der Polizeiposten Eppelheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Bahn erfasst PKW an Bahnübergang

Meckesheim (ots) – Wie bereits berichtet kam es gegen 7 Uhr in der Bahnhofstraße an dem dortigen Bahnübergang zu einer Kollision zwischen einer S-Bahn, die in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs war und einem VW. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der 32-jährige Fahrer des VW trotz geschlossener Schranke die Gleise überqueren und umfuhr dazu die Schranke. Dabei kollidierte er mit der

heranfahrenden S-Bahn.

Durch den Aufprall kam der VW erst mehrere Meter weiter in einem Graben zum Stehen. Der 32-jährige Fahrer wurde durch die Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

In dem Zug befanden sich zum Unfallzeitpunkt 120 Passagiere. Der Zug wurde geräumt und die Passagiere begaben sich zu Fuß zum Bahnhof. Eine 28-Jährige, welche sich in dem Zug befand erlitt durch den Unfall einen Schock.

Aufgrund des Unfalls waren mehrere Bahnübergänge geschlossen worden. Eine Öffnung dieser war nach Angaben der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn erst möglich, nachdem die Strecke für den Zugverkehr wieder freigegeben war. Es kam sowohl zu Beeinträchtigungen des Schienen- als auch des Straßenverkehrs. Um 9:20 Uhr konnte der Zugverkehr wieder uneingeschränkt fahren und die betroffenen Bahnübergänge geöffnet werden.

An dem VW entstand ein Totalschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der S-Bahn konnten augenscheinlich nur geringe Sachschäden festgestellt werden. Vorsorglich wurde diese aber in eine Werkstatt gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den 32-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Schienenverkehr eingeleitet. Zeugen die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/ 174-1111 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Hemsbach (ots) – Am Samstag gegen 12.30 Uhr kam es an einer Kreuzung zu einem Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 85-Jährige übersah beim Abbiegen mit ihrem Audi von der Goethestraße in die Wilhelm-Busch-Straße, dass bereits ein 44-Jähriger vor ihr mit seinem BMW an der Kreuzung wartete, um den Gegenverkehr durchzulassen.

Sie fuhr an diesem vorbei und als sie dann eine entgegenkommende 71-jährige Autofahrerin ebenfalls in einem BMW bemerkte, gab sie augenscheinlich vor Schreck zusätzlich Gas anstatt zu bremsen und stieß mit dieser mit hoher Geschwindigkeit zusammen. Als die 85-Jährige nach dem Zusammenstoß ihr Auto nach rechts weglenken wollte, touchierte sie außerdem noch einen geparkten Mazda und einen VW.

Der Audi der 85-Jährigen und der BMW der 71-Jährigen waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Betrunken und zu schnell fahrend Autounfall verursacht

Weinheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 03.20 Uhr über Notruf ein offenbar liegengebliebenes Fahrzeug auf der Mannheimer Straße gemeldet. Eine alarmierte Streife des Polizeireviers Weinheim konnte an der genannten Örtlichkeit einen Volvo mit zwei platten Reifen auf der linken Seite und leichten Beschädigungen an der Stoßstange entdecken.

Der mutmaßliche Fahrer und seine Begleitung waren bereits ausgestiegen. Der 62-jährige mutmaßliche Fahrer gab spontan zu, die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs in der Kurve wohl unterschätzt zu haben. Deshalb sei er mit dem Bordstein kollidiert.

Bei der Personalienaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was sich sodann durch einen Atemalkoholtest bei dem 62-Jährigen mit einem Wert von knapp über 2 Promille bestätigte. Nach dem Transport zum Polizeirevier musste er dort noch eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der beschädigte Volvo wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Einbruch ins Rathaus – Zeugen gesucht

Rauenberg (ots) – Unbekannte warfen in der Zeit vom 08.12.2023, 22:30 Uhr Uhr bis 11.12.2023, 06:40 Uhr, mit mehreren Steinen eine Fensterscheibe an der Seite des Rathauses in Rauenberg ein und stiegen im Anschluss unberechtigt durch die hierdurch entstandene Öffnung in das Gebäude. Anschließend hebelte sie mehrere Türen im Rathaus auf und durchsuchte sämtliche Büros.

Dabei wurde ein Tresor, welcher sich im Bürgerbüro befand mittels unbekanntem Werkzeug aufgebrochen. Die darin befindlichen vorläufigen Personalausweise, vorläufigen Reisepässe und Verlängerungsaufkleber für Kinderpässe wurden entwendet. Ein weiterer massiver Tresor in den Räumen der Stadtkasse wurde mittels unbekanntem Schleifwerkzeug geöffnet und hieraus ca. 4.300 Euro Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet sachdienliche Hinweise unter Tel: 0621/ 174-4444 zu melden.

Bankkarte aus geparktem Auto gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen (ots) – Eine 56-Jährige parkte um kurz nach 18 Uhr am Freitag ihr Auto in der Duisburger Straße bei einem Fitnessstudio. Kurz nachdem sie gegen 21:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass zwei Bankkarten sowie ein Mobiltelefon aus ihrer Tasche fehlten, die während ihrer Abwesenheit hinter dem Fahrersitz gelegen hatte.

Als die 56-Jährige ihre Konten überprüfte, musste sie feststellen, dass ihr mehrere Kleinstbeträge abgebucht worden waren, weshalb sie die Taten der Polizei meldete und die Karten sperren ließ. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

4 Männer wegen Betrugsmasche „Handwerker/Wasserwerker“ in U-Haft

Brühl/Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen vier Männer im Alter von 22, 27 und 59 Jahren erlassen. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Beamten für Raub- und Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim stehen vier Männer im Verdacht, sich ab Ende Oktober 2023 zusammengeschlossen und sich Zutritt zu den Wohnungen der Geschädigten verschafft zu haben, indem sie vorgaben, Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Dort sollen sie dann in der Absicht, sich eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände entwendet haben.

Am 07.11.2023 gegen 11:00 Uhr soll einer der 27-jährigen Tatverdächtigen unter

dem Vorwand, ein Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und den Wasserdruck überprüfen zu müssen, sich und den weiteren 27-jährigen und 22-jährigen Tatverdächtigen Zutritt in die Wohnung einer 77-jährigen Frau in der Moltkestraße in Bruchsal verschafft haben. Während er die Bewohnerin im Badezimmer abgelenkt haben soll, soll einer der beiden anderen Tatverdächtigen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 2.600 Euro entwendet haben, während der dritte Tatverdächtige vor der Wohnung stehend die Umgebung abgesichert haben soll.

Als die 77-jährige Bewohnerin misstrauisch geworden sei und nach einem Ausweis verlangt habe, seien die drei Tatverdächtigen unter Mitnahme des Bargeldes und der Wertgegenstände geflüchtet.

Am 10.11.2023 soll sich der 22-jährige Tatverdächtige mit zwei weiteren bislang

unbekannten Tatverdächtigen zu der Wohnung einer 78-jährigen Frau in die

Weinheimer Straße in Mannheim begeben haben. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen aufgrund eines Rohrbruchs in der Nachbarschaft überprüfen zu müssen, und durch Vorzeigen eines vermeintlichen Ausweises sollen der 22-Jährige und ein weiterer Tatverdächtiger dann in die Wohnung der Dame gelangt sein, während der dritte Tatverdächtige vor der Wohnung stehend die Umgebung abgesichert haben soll.

In der Wohnung sollen sie Schmuck im Wert von circa 150 Euro entwendet haben. Als die Bewohnerin misstrauisch geworden sei, sollen die drei Tatverdächtigen die Örtlichkeit unter Mitnahme des Schmucks verlassen haben.

Am 07.12.2023 gegen 12:10 Uhr soll sich einer der 27-jährigen Tatverdächtigen unter dem Vorwand, ein Mitarbeiter eines Wasserwerks zu sein, Zutritt zu der Wohnung einer 89-jährigen Frau in der Friedrich-Ebert-Straße in Brühl verschafft haben. Dabei soll er die Wohnungstür leicht offenstehen gelassen und derweil die Dame abgelenkt haben, so dass der weitere 27-jährige Tatverdächtige unbemerkt in

die Wohnung gelangen und Schmuck im Wert von mindestens 1.000 Euro entwenden konnte.

Währenddessen soll der 59-jährige Tatverdächtige in einem Fahrzeug gewartet haben, mit dem sie sich anschließend gemeinsam von der Tatörtlichkeit entfernten. Die 89-jährige Dame wurde erst später auf das Fehlen ihres Schmuckes aufmerksam.

Aufgrund der bereits laufenden Ermittlungen konnten die zwei 27-Jährigen und der 59-Jährige am 07.12.2023 direkt nach der Tat durch die Polizei festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden. Der 22-Jährige konnte in Mannheim festgenommen werden.

Die Tatverdächtigen wurden am 08.12.2023 dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der gegen sie Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurden sie in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an und konzentrieren sich auch auf mögliche Zusammenhänge und Verbindungen zu anderen Taten.