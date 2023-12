Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Baumaschinen und Werkzeug aus Anhänger gestohlen – Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag (01.12.), 15:00 Uhr, und Montag (04.12.), 10:00 Uhr, gewaltsam einen verschlossenen Baustellenanhänger im Fritz-Dächert-Weg auf und entwendeten mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Der durch die Unbekannten verursachte Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf knapp 20.000 Euro. Da die Kriminellen unentdeckt flüchten konnten, sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 43 in Darmstadt sind unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Darmstadt-Eberstadt: Baumaschinen und Werkzeug aus Anhänger gestohlen / Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Samstag

(01.12.), 15:00 Uhr, und Montag (04.12.), 10:00 Uhr, gewaltsam einen

verschlossenen Baustellenanhänger im Fritz-Dächert-Weg auf und entwendeten

mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Der durch die Unbekannten verursachte

Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf knapp 20.000 Euro. Da die

Kriminellen unentdeckt flüchten konnten, sucht die Polizei nach Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben

können. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 43 in Darmstadt sind unter der

Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Darmstadt-Dieburg

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Dienstag, den 05.12.2023, kam kurz vor 18:00 Uhr zu

einer Verkehrsunfallflucht in der Roßdörfer Straße in Ober-Ramstadt Ein

45-jähriger aus Mühltal fuhr mit seinem Nissan samt Anhänger die Roßdörfer

Straße vom Kreisel Edeka Markt kommend in Richtung Shell Kreisel. Dem Gespann

kam im dortigen Kurvenbereich ein silberner Volkswagen entgegen. Bei dem Modell

soll es sich um einen Touran oder Golf Plus handeln. Der VW kam nach links auf

die Fahrspur des Mühltalers und stieß gegen eine Achse des Anhängers. Diese

wurde dabei so stark beschädigt, dass der Anhänger nicht mehr fahrbereit war.

Die Höhe des Sachschadens wird auf 2.000 EUR geschätzt. Das unfallverursachende

Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als

Unfallfallbeteiligter nachzukommen. Die Strecke war aufgrund des abendlichen

Berufsverkehrs stark frequentiert. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht,

die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise erbittet

die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Darmstadt (ots) – Ein Schwerverletzter und etwa 20.000 Euro Schaden lautet die

Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch (06.12.) in der Landgraf-Georg-Straße.

Ein 56-jähriger PKW Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg kam aus noch

ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte dort

mit einem entgegenkommenden Linienbus. Durch den Aufprall kam der PKW dann nach

rechts von der Fahrbahn ab, wo er auf dem Gehweg mit einem Schild und einem

Fußgänger kollidierte. Der 57-jährige Fußgänger aus Darmstadt kam mit schweren

Verletzungen in ein Krankenhaus, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. An PKW,

Bus und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden. Zu den Umständen, die zu dem

Verkehrsunfall führten, hat das 1. Polizeirevier Darmstadt Ermittlungen

aufgenommen.

Roßdorf: Einbruch in Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Am Dienstag (05.12.), zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr,

verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in der

Elisabeth-Selbert-Straße und gelangten unbemerkt in das Wohnhaus. Durch das

Einschlagen einer Fensterscheibe stiegen die Täter in Abwesenheit der Anwohner

in die Einliegerwohnung im Kellergeschoss ein. Von dort aus durchsuchten sie das

gesamte Haus. Neben Bargeld entwendeten sie Schmuck, verpackte

Weihnachtsgeschenke und persönliche Dokumente. Die Täter flüchteten anschließend

unerkannt.

Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende

Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon-

und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes

Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause

immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine

große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen

Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten

Fenstersicherungen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden

durch das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Darmstadt aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zum Verbleib des Stehlgutes geben können, sich zu melden. Hinweise

nimmt das Fachkommissariat unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

BAB 5, zwischen Rastanlage Gräfenhausen und AS Weiterstadt: Vollsperrung nach Unfall – zwei Leichtverletzte

BAB 5, FR Süd, vor AS Weiterstadt (ots) – Am Dienstag (05.12.) gegen 23:40 Uhr

kam es auf der vierspurigen A 5, drei Kilometer vor der Anschlussstelle

Weiterstadt in südlicher Fahrtrichtung zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei

Pkw-Fahrer verletzt wurden. Weil der 59jährige Fahrer eines Pkw Kombi aus dem

Landkreis Osterholz kurz abgelenkt war, bemerkte er einen vor sich fahrenden

Sattelzug, der sich auf der rechten Spur befand, zu spät und fuhr auf dessen

Auflieger auf. Durch den Zusammenstoß kam der Kombi zwischen dem ersten und

zweiten Fahrstreifen unbeleuchtet zum Stehen. Ein 42jähriger Pkw-Fahrer aus dem

Rhein-Neckar-Kreis erkannte den unbeleuchteten Pkw zu spät und fuhr diesem auf.

Die beiden Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Die Feuerwehr Mörfelden war vor Ort. An den beiden Pkw entstand

Totalschaden. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Trümmerfeld über alle vier

Fahrstreifen und ca. 100 Meter Länge. Für die Unfallaufnahme und die

Fahrbahnreinigung durch die Autobahnmeisterei Darmstadt musste die A 5 für eine

Stunde in Richtung Darmstadt voll gesperrt werden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: E-Scooter im Fokus der Polizei

Am Mittwoch (05.12.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen in der Innenstadt E-Scooter-Kontrollen durch. Im Zeitraum von einer Stunde wurden von den Beamten hierbei insgesamt drei E-Scooter aus dem Verkehr gezogen, die in keinster Weise der Straßenverkehrsordnung entsprachen.

Zwei der E-Scooter waren zwar versichert, hatten jedoch keine Betriebserlaubnis für die Nutzung auf öffentlichen Straßen. Die Höchstgeschwindigkeit lag jeweils bei 25 km/h bzw. 32 km/h statt der erlaubten und zulässigen 20 Stundenkilometern. Hierfür hätten die Fahrer eine Fahrerlaubnis der Klasse B benötigt. Diese lag jedoch nicht vor. Ein weiterer E-Scooter hatte weder eine Betriebserlaubnis noch die erforderliche Versicherung. Auf die 17, 31 und 62 Jahre alten Fahrer sowie auf den Halter eines der E-Scooter kommen jetzt Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Falle eines Unfalls der Fahrer eines unversicherten Fahrzeugs voll umfänglich mit seinem Privatvermögen haftet. Ist der E-Scooter versichert worden, obwohl er nicht versicherungsfähig ist, weil keine Betriebserlaubnis oder keine Einzelabnahme vorlag, können im Schadensfall Regressansprüche durch die Versicherung gegen den Halter bzw. Fahrer geltend gemacht werden. In beiden Fällen kann ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden für den Nutzer eines nicht zulässigen E-Scooters entstehen. Es kommt bezüglich E-Scooter Kontrollen insbesondere in sozialen Medien immer wieder zu negativen Kommentaren, nicht selten wird hierbei das Verhalten der Fahrzeugführer bagatellisiert. Ein Unfall kann aber bei Personenschäden sehr kostspielig werden.

Außerdem fiel den Ordnungshütern im Rahmen der Verkehrskontrollen ein Audi auf, der augenscheinlich technische Veränderungen aufwies. Die Vorführung bei einer Prüfstelle ergab anschließend, dass die Abgasanlage des Wagens erheblich manipuliert war. Der Katalysator war vermutlich ausgeräumt und weitere Schalldämpfer entfernt worden. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges war in der Folge erloschen. Die weitere Nutzung im Straßenverkehr wurde von der Polizei untersagt. Den Fahrer und auch den Halter des Fahrzeugs erwarten jeweils Bußgeldverfahren.

Raunheim: Fahrzeug aufgebrochen und geplündert

Ein in der Ringstraße geparkter BMW, geriet in der Nacht zum Mittwoch (06.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über eine Autoscheibe gewaltsam Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend bauten sie aus dem Auto Bordcomputer, Navigationssystem und Radio aus. Zudem wurden an dem BMW die Scheinwerfer entwendet. Die Diebe flüchteten unerkannt mit der Beute vom Tatort. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rüsselsheim: Einbrecher steigen ein/Wer hat etwas bemerkt?

Am Dienstag (05.12.) brachen zwischen 09.30 und 22.00 Uhr Unbekannte mit Gewalt in ein Haus in der Hochheimer Straße ein. Die Kriminellen durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Büttelborn: Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Isarstraße in Worfelden geriet am Dienstag (05.12.), in der Zeit zwischen 8.00 und 20.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter verschafften sich vermutlich über die Terrassentür Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Zimmer. Ihnen fiel hierbei Schmuck in die Hände.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.