Wiesbaden: Die Polizei-News

Alkoholisierter Mann pöbelt Passanten an, Wiesbaden,

Burgstraße, Wilhelmstraße, 05.12.2023, 18.10 Uhr,

(pl)Ein alkoholisierter 37-jähriger Mann hat am Dienstagabend in der Innenstadt

randaliert und Passanten angepöbelt. Der Polizei wurde um kurz nach 18.00 Uhr

mitgeteilt, dass ein Mann in der Burgstraße laut herumschreien und auf

Gegenstände einschlagen würde. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin vor Ort und

konnte den beschriebenen Mann in der Wilhelmstraße antreffen. Der 37-Jährige

verhielt sich auch in Anwesenheit der Polizeikräfte weiter aggressiv, so dass er

gefesselt und zur Verhinderung von Straftaten über Nacht in Gewahrsam genommen

wurde. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6

Promille.

Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden, 05.12.2023,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit

einem „Schockanruf“ Bargeld erbeuten wollen. Am Dienstag versuchten es die

Betrüger bei mehreren Personen aus Wiesbaden, scheiterten jedoch in den bislang

bekanntgewordenen Fällen. Die Geschädigten erhielten im Laufe des Tages jeweils

einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass ein enges Familienmitglied oder

aber eine Freundin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur die

Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Die Angerufenen gingen

der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die

Polizei.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das

Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu

veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu

gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen

gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals

eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend die 110. Darüber hinaus wird in

den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten,

Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet, Wiesbaden, Hasengartenstraße,

06.12.2023, 01.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch hat ein alkoholisierter Autofahrer in der

Hasengartenstraße eine Unfallflucht begangen und hierbei drei geparkte Autos

beschädigt. Die Unfallflucht wurde der Polizei gegen 01.45 Uhr von Zeugen

gemeldet. Ein Fahrzeug war gegen drei am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge

gekracht und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Im Rahmen der

eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 29-jähriger

Wiesbadener, angetroffen werden. Ein bei dem 29-Jährigen durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er wurde daraufhin

zwecks Durchführung einer Blutentnahme zum Polizeirevier gebracht und sein

Führerschein sichergestellt.

Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden,

Kaiser-Friedrich-Ring, 05.12.2023, 17.30 Uhr,

(pl)Ein 44-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagnachmittag im

Kaiser-Friedrich-Ring beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Der Fußgänger

überquerte gegen 17.30 Uhr im Bereich der Kreuzung zur Schiersteiner Straße die

Fahrbahn, als er von dem Pkw eines 54-jährigen Autofahrers erfasst wurde.

Hierbei erlitt der 44-Jährige Verletzungen aufgrund derer er in ein Krankenhaus

gebracht wurde.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Gruppe beschädigt Bustür und flüchtet, Bad Schwalbach,

Bahnhofstraße, Donnerstag, 30.11.2023, 17:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag beschädigte eine Gruppe junger Männer die Scheibe

eines fahrenden Busses mit einem Eisbrocken. Den Angaben des zuständigen

Busfahrers zufolge habe er gegen 17:50 Uhr an der Haltestelle „Bahnhofstraße“ in

Bad Schwalbach mehrere Fahrgäste abgesetzt und sei daraufhin losgefahren. In

diesem Moment soll aus einer dreiköpfigen Gruppe junger Erwachsener heraus ein

Eisbrocken gegen die Scheibe der Bustür geworfen worden sein. Die Scheibe ging

zu Bruch und die Gruppe flüchtete in Richtung der Firma „Schwälbchen“. Verletzt

wurde durch das Bersten der Scheibe glücklicherweise niemand. Den entstandenen

Schaden schätzt die Polizei auf knapp 2.000 Euro.Wiesbaden: Die Polizei-News

Die drei Männer sollen alle etwa 20-23 Jahre alt, etwa 165 cm groß, von schmaler

Statur und dunkelhäutig gewesen sein. Einer trug eine rote Jacke, ein anderer

eine blaue Wollmütze.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 mit

der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Brand in Tiefgarage,

Geisenheim, Winkeler Straße, Mittwoch, 06.12.2023, 02:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch kam es in der Tiefgarage eines Geisenheimer

Gebäudekomplexes zu einem Brand, bei dem ein Schaden von mehreren Hunderttausend

Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Gegen 02:15 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei

und Rettungsdienst in die Winkeler Straße gerufen, da dort aus einer Tiefgarage

starker Rauch aufsteigen würde. Vor Ort angekommen konnte ein Brand in der

Tiefgarage des Gebäudekopmplexes, in dem sich Wohnungen, ein Restaurant und ein

angrenzendes Kino befinden, ausgemacht werden. Während der Löscharbeiten der

Feuerwehr, welche gegen 05:00 Uhr erfolgreich beendet werden konnten, wurden die

Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert, übergangsweise anderweitig unterbracht und

betreut. In der Tiefgarage selbst wurden durch den Brand und seinen Folgen

mehrere dort geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten

Schätzungen zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen der

Kriminalpolizei in Wiesbaden zur Brandursache dauern aktuell an.

Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren, Idstein, Limburger Straße /

Friedensstraße, Dienstag, 05.12.2023, 17:30 Uhr

(fh)An Dienstagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Idstein beim Passieren einer

Straße von einem Pkw angefahren und verletzt. Gegen 17:30 Uhr beabsichtigte eine

37 Jahre alte Idsteinerin zu Fuß die Fahrbahn an der Kreuzung Limburger

Straße/Friedensstraße zu überqueren. Hierfür nutzte sie den dortigen

Zebrastreifen und trat auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 50 Jahre alter

Mann mit seinem VW Up die Limburger Straße und übersah derzeitigen Ermittlungen

zufolge die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau auf die

Fahrbahn stürzte und sich Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt

werden mussten. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand kein Sachschaden.

Zusammenstoß mit zwei Verletzten,

Eltville am Rhein, Kiedricher Straße / Elisabethenstraße, Dienstag, 05.12.2023,

17:45 Uhr

(fh)Am späten Dienstagnachmittag kam es an einer Kreuzung in Eltville zu einem

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Um 17:45

Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi Q4 die Elisabethenstraße und

überquerte die kreuzende Kiedricher Straße, um auf die Bundesstraße 42 in

Richtung Wiesbaden aufzufahren. Der Audi-Fahrer, dessen Vorfahrt mit einem

Stoppschild geregelt war, übersah jedoch den kreuzenden und

vorfahrtsberechtigten Hyundai Tucson eines 53-Jährigen, der seinerseits die

Kiedricher Straße in Richtung Eltville befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß

wurden beide Fahrer leicht verletzt, der Fahrer des Hyundai kam zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 75.000

Euro. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen waren die Auffahrt zur

Bundesstraße und die Straße in Richtung Kiedrich kurzzeitig gesperrt.