Mannheim: Volles Haus beim Tourauftakt von Night of the Proms

Mannheim – Volles Haus zum Tour Auftakt von Night Of The Proms 2023 in der SAP Arena Mannheim (01.12.2023). Treu dem Motto „Klassik trifft Pop“ feierten die Zuschauer über drei Stunden Musiker und Stars, die allesamt mehrere hundert Jahre Musikgeschichte auf die Bühne zauberten.

Als Newcomer feierte das Publikum an diesem Abend Cellisten Nathan Chan. Ihm gelang es mit beeindruckenden Melodien an seinem Instrument und eine spürbare Begeisterung für die klassische Musik, das Publikum für sich zu gewinnen.

So richtig in Partylaune brachte dann die dänische Singer-Songwriterin Aura Dione mit auf die Bühne. Ihre markante Stimme und pulsierenden Auftritt war die perfekte Verbindung zur Pop Musik. Auch optisch setzte sie ein Farbtupfer bei der Night of the Proms. Sie unternahm in Mannheim einen kleinen Ausflug in die Zuschauerreihen.

Die Soul-Stimme von James Morrison, begeisterte das Publikum. Der britische Singer-Songwriter zog einige seiner besten Register: „You give me something“ oder „Wonderful World“ waren einige seiner Lieder an dem Abend.

Synthie-Popper Camouflage, eine Band aus den 1980er Jahren, machte eine Zeitriese zurück ins vergangene Jahrhundert. Vor allem ihr Synthesizer-Sound wie beispielsweise beim Titel „The Great Comandment“, versetzte die Zuschauer um Jahre zurück. Das Publikum spendete rasenden Applaus.

Als weiteren Knaller des Abends präsentierten die Veranstalter Anastacia, die „Queen of Pop-Rock“. Spätestens jetzt hielt es in der SAP Arena fast niemand mehr auf den Stühlen. „Cello“, „Sick and Tired“ oder „I’m Outta Love“, waren einige ihrer Ohrwürmer, die sie an dem Abend präsentierte. Pure Energie und eine bewundernswerte Aura umgab die Künstlerin auf der Bühne.

Der Höhepunkt des Abends war dann schließlich die Band TOTO. Diese Band, die schon 1976 gegründet wurde und zwischendurch viele Umbesetzungen überlebte, schoss bei der Night of the Proms 2023 den Vogel ab. „Stop Loving you“, „I’ll be over you“ waren deren Titel zum warm werden. Bei „Rosanna“, „Africa“ und „Hold the Line“ rastete das Publikum komplett aus. Zu guter Letzt gesellten sich alle Künstler des Abends zum großen Finale gemeinsam auf die Bühne.

Doch was wäre Night oft the Proms ohne den klassischen Klangkörper? Das Antwerp Philharmonic Orchestra, begleitet vom stimmgewaltigen Chor Fine Fleur unter der Leitung von Alexandra Arrieche war von der ersten Minute an die treibende Feder der musikalischen Reise. Nicht nur, dass mit vielen klassischen Werken die musikalische Reise durch die Jahrhunderte begleiteten, sondern waren auch gewaltiger Klangkörper für die Solisten des Abend. Mit Alexandra Arrieche am Dirigentenpult hat die Veranstaltung nicht nur eine hervorragende Dirigentin, sondern auch eine lebensfrohe und lebendige Musikerin, der es immer wieder gelingt, das Publikum in ihren Bann zu reißen.

Von Mannheim aus tourt die Night of the Proms noch bis kurz vor Weihnachten in weiteren Städten: