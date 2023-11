23-Jähriger attackiert Kunden im Discounter – Festnahme

Weinheim (ots) – Am Donnerstag gegen 17.20 Uhr besuchte ein Kunde einen Discounter in der Bergstraße, um Einkäufe zu erledigen. Als er sich an der Kasse befand, kam er dort in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einem vor ihm wartenden 23-jährigen Kunden. Infolge des verbalen Gefechts wurde der 23-Jährige so aggressiv, dass er dem Kunden drohte. Nachdem dieser das Geschäft verließ, wartete der 23-Jährige bereits auf ihn.

Nach einem erneuten Wortwechsel schlug der 23-Jährige auf den Geschädigten ein und entfernte sich anschließend kurz von diesem. Er holte sich eine Glasflasche und zerschlug diese vor dem Geschädigten. Anschließend schlug er mit dem Flaschenstumpf auf den Geschädigten ein und fügte diesem Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Der Geschädigte rannte in einen nahe liegenden Markt, um sich von dem 23-Jährigen zu schützen der ihn weiterhin verfolgte. Im Eingangsbereich des Marktes nahm der 23-Jährige diverse Glasflaschen aus einem Korb und warf diese dem Geschädigten hinterher. Nachdem sich der Geschädigte außer Sichtweite des 23-Jährigen befand, verließ der Aggressor den Markt und wartete vor der Eingangstüre erneut auf den Geschädigten.

Die alarmierte Polizei nahm den 23-jährigen vor Ort fest. Dieser muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Fahrradfahrer bestiehlt Seniorin – Polizei sucht Zeugen

Ketsch (ots) – Am Mittwoch um 10:45 Uhr fuhr eine Seniorin mit ihrem Fahrrad die Gassenäckerstraße in Richtung Ortsmitte entlang. Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes näherte sich ein bisher unbekannter Radfahrer der Seniorin und fuhr ihr sehr dicht auf. Nachdem die Radfahrerin den Unbekannten aufforderte, sich von ihr zu entfernen, überholte sie der Mann, wendete und fuhr schnell in entgegengesetzter Richtung davon.

Zu Hause angekommen bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel welcher im Fahrradkorb lag fehlte. Durch eine Frau konnte die Geldbörse kurze Zeit später unweit des Lebensmittelmarktes aufgefunden und im weiteren Verlauf der Seniorin überreicht werden. Es wurde ein Bargeldbetrag im niedrigen 3-stelligen Bereich entwendet.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, zierliche Statur, dunkler Phänotyp, er trug dunkle Kleidung und hatte die Kapuzenjacke über den Kopf gezogen.

Der Polizeiposten Ketsch ermittelt nun wegen Diebstahl und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel: 06202-61696 zu melden.

Auto prallt auf der L 590 gegen Baum – PM Nr. 2

Eberbach-Neckarwimmersbach (ots) – Ein 42-jähriger VW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 09 Uhr mit seinem VW Tiguan die L 590 von Schwanheim kommend in Fahrtrichtung Eberbach. In einer Linkskurve gelangte das Fahrzeug, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, in den dort rechts befindlichen Grünstreifen.

Hierbei beschädigte es einen dort befindlichen Leitpfosten und kollidierte mit zwei Bäumen, zwischen denen das Fahrzeug zum Stehen kam. Alle drei Insassen konnten sich selbstständig aus dem VW befreien und wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die freiwillige Feuerwehr Eberbach sowie der Rettungsdienst und die Polizei waren bei dem Unfall im Einsatz. Die L 590 musste kurzzeitig gesperrt werden, um das Fahrzeug mit einer Winde bergen zu können.

Die drei Insassen kamen leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Der VW wies einen wirtschaftlichen Totalschaden von ca. 45.000 Euro auf und wurde abgeschleppt.

Unbekannter beschädigt Autoreifen – Zeugen gesucht

Eppelheim (ots) – Eine derzeit noch unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Reifen von 2 PKW, welche in der Wernher-von-Braun-Straße abgestellten waren. Die Täter stachen mit einem unbekannten Tatwerkzeug in alle vier Reifen eines Peugeots sowie in drei Reifen eines Citroen und flüchteten unerkannt.

Der Polizeiposten hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel: 06221/766377 zu melden.

Mehrere Einbrüche – Zeugen gesucht

Eberbach/Hockenheim/Oftersheim (ots) – In Eberbach gelangten unbekannte Täter oder Täterinnen am Mittwochabend zwischen 16:20-17:50 Uhr, womöglich durch ein gekipptes Kellerfenster in ein Wohnhaus in der Elmele. Nachdem sie die Wohnräumlichkeiten durchsuchten, flüchteten diese wieder. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

In Hockenheim nutzten Unbekannte am Mittwochvormittag den Zeitraum von 10:15-11:10 Uhr aus, um sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Waldstraße zu verschaffen. Die Täterschaft entwendete Schmuck und Wertgegenstände im unteren 5-stelligen Bereich.

In dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 23:00 Uhr verschaffte sich am Mittwoch eine bislang unbekannte Täterschaft in Oftersheim über die Balkontür eines Anwesens in der Mannheimer Straße Zutritt zu den Wohnräumen. Vermutlich wurde die Balkontür durch die Unbekannten aufgehebelt. Nachdem die Täter Wertgegenstände und Schmuck entwendeten, flüchteten diese wieder. Die Höhe des Sach- und

Diebstahlsschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Hinzuziehung der Kriminaltechnik in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Unbekannte brechen im Stadtteil Eschelbach in mehrere Garagen ein

Sinsheim (ots) – Im Stadtteil Eschelbach brachen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch 17:30 Uhr bis Donnerstag 15:34 Uhr, in mehrere Garagen ein. In der Wannenstraße verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt über das Garagentor und entwendeten hieraus mehrere Angeln sowie eine Kettensäge. Anschließend flüchteten die Täter mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlsschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Aus einer verschlossenen Garage in einem Hinterhof der Allmendstraße entwendeten unbekannte Täter, 4 darin gelagerte Fahrzeugreifen eines Peugeot. Auch hier drangen die Unbekannten gewaltsam ein. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt. In dem Hinterhof befanden sich weitere Garagen, in die die Täterschaft teilweise eingedrungen sind. Inwieweit es hier zu einem Schaden gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

In der Wittumstraße gelangte eine unbekannte Täterschaft ebenfalls gewaltsam in eine Garage. Jedoch wurden hieraus keine Wertgegenstände entwendet.

Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, ist Teil der derzeitigen Ermittlungen, die der Polizeiposten Angelbachtal nun übernommen hat. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen in Tatortnähe feststellen konnten, gebeten, sich unter Tel: 07265/911200 oder beim Polizeirevier Sinsheim unter Tel: 07261/690-0 melden.