Rangelei unter Fußgängern löst Kettenreaktion aus – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Unklar ist bislang ob die Rangelei unter 2 Fußgängern, die am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr in der Marktstraße (K 2) stattfand, im Spaß oder aus ernsteren Motiven erfolgte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung geriet einer der Jugendlichen vom Gehweg auf den Fahrradstreifen, wo er mit einem vorbei fahrenden 45-jährigen Radfahrer zusammenstieß.

Durch die Kollision aus dem Gleichgewicht gebracht, kippte der 45-Jährige mit seinem Rad nach links und prallte so gegen einen parallel neben ihm fahrenden Tesla. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Die beiden Verursacher der folgenschweren Kettenreaktion flüchteten, nachdem sie dem Gestürzten aufhalfen.

Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Die beiden werden als Jugendliche im ungefähren Alter von 17 beschrieben. Sie trugen schwarze Daunenjacken, Jogginghosen und Wintermützen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621-3310-0 zu melden.

Alkoholisierter Fußgänger provoziert Auffahrunfall

Mannheim (ots) – Ein angetrunkener 38-Jähriger überquerte um kurz nach 20 Uhr am Donnerstag die zweispurige Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Bonifatiuskirche, obwohl die Fußgängerampel Rot zeigte. Als der Mann bereits eine der beiden Spuren überquert hatte, näherte sich ein in Richtung Käfertal fahrender Tesla.

Aus bislang unklarer Motivlage täuschte der Betrunkene an, dass er einen Gegenstand auf das Auto werfen würde, weshalb der 22-jährige Tesla-Fahrer eine Vollbremsung einleitete. Der dahinterfahrende Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Teslas.

Verletzt wurde zum Glück niemand, aber es entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Gegen ihn wird nun wegen des Anfangsverdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Einbruch in Goldschmiede – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft mit massiver Gewalt Zugang zu einer Goldschmiede in der Kalthorststraße und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss an die Tat gelang der Täterschaft die Flucht.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Unfall auf der Südtangente, PM Nr. 3

Mannheim (ots) – Um kurz vor 18:30 Uhr kam es am Donnerstag auf der B 36/Südtangente kurz vor der Einmündung in die Landteilstraße in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Kleintransportern. Die beiden Fahrzeuge fuhren auf verschiedenen Fahrstreifen etwas versetzt in die gleiche Richtung.

Als die Ampel an der Landteilstraße auf Gelb schaltete, beschleunigte der 20-jährige Fahrer eines Ford Transits um den Ampelbereich noch passieren zu können. Währenddessen wechselt der 61-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fiats Talento ohne die nötige Umschau zu halten die Spur und kollidierte so mit dem von hinten schnell heranfahrenden Ford.

Letzterer kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen, streifte ein Verkehrsschild, überschlug sich und kam auf der Seite um Liegen. Beide Fahrer verletzten sich dabei leicht und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf knapp 24.000 Euro geschätzt. Aufgrund der auf der Fahrbahn verstreut liegenden Fahrzeugteile musste die Teilstrecke in Richtung Ludwigshafen bis 21:00 Uhr gesperrt werden.