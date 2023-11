Karlsruhe

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Durlach (ots) – Nach einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin am Mittwochmorgen in Karlsruhe-Durlach erlitt eine Fahrradfahrerin leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Verursacher des Zusammenstoßes entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 07:10 Uhr auf der Gärtnerstraße aus Richtung Basler-Tor-Straße kommend in Fahrtrichtung Festhalle Durlach.

Auf Höhe des alten Friedhofs übersah der Pkw-Lenker offenbar die vor ihm in gleicher Richtung fahrende 36-jährige Radfahrerin, die wohl nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Bei der Kollision stürzte die Frau und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr anscheinend ohne anzuhalten weiter.

Die 36-Jährige begab sich für weitere Untersuchungen selbständig in eine Unfallambulanz, welche sie kurze Zeit später wieder verlassen konnte. Am Fahrrad der Frau entstand geringer Sachschaden. Über Beschädigungen an dem Auto ist bislang nichts bekannt.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich laut der Geschädigten um einen dunklen Pkw, eventuell Kleinwagen, handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht

Karlsruhe (ots) – Eine 15-jährige Radfahrerin übersah am Donnerstagmorgen auf der Seldeneckstraße in Mühlburg offenbar einen Pkw und stürzte. Der Autofahrer hielt wohl kurz an, entfernte sich aber anschließend von der Unfallstelle, ohne nach dem leicht verletzten Mädchen zu sehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen gegen 07:40 Uhr auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg der Seldeneckstraße in Richtung Innenstadt. Kurz

nach der Hardtstraße wollte die Radlerin die Straße über einen abgesenkten

Bordstein überqueren. Hierbei übersah sie anscheinend einen herannahenden Pkw,

der auf der Seldeneckstraße in Richtung Hardtstraße fuhr. Bei der Kollision mit

dem Auto stürzte die 15-Jährige und zog sich Prellungen zu.

Die 15-Jährige begab sich aufgrund anhaltender Schmerzen im Laufe des Tages für

weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus, welches sie aber kurze Zeit später

wieder verlassen konnte.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV handeln. Zeugen

werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer

0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Pkw kollidiert beim Wenden mit Straßenbahn

Karlsruhe-Mühlburg (ots) – Nach einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn am Donnerstag in Mühlburg musste der Pkw abgeschleppt werden. Offenbar wollte ein 60-jähriger Fahrer eines Skoda gegen 15.50 Uhr auf der Rheinstraße wenden und zurück in Richtung der Karlsruher Innenstadt fahren.

Auf Höhe der Nuitsstraße fuhr der Autofahrer unerlaubt über die Bahngleise und übersah wohl die stadtauswärts fahrende Straßenbahn. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugen nach Unfall zwischen Pkw und Fußgänger gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger am Donnerstagmittag in Karlsruhe-Mühlburg sucht die Polizei nun Zeugen. Soweit bislang bekannt überquerte ein 21-jähriger Mann gegen 11.10 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Am Entenfang die Straße.

Hierbei wurde der Fußgänger offenbar von dem VW Golf einer 35-jährigen Frau erfasst und stürzte zu Boden. Der 21-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Unter dem Einfluss von Alkohol Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein 58-jähriger Autofahrer fiel am Donnerstag gegen 18:15 Uhr auf der Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Durlach aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf und verursachte schließlich einen Verkehrsunfall. Der Mann fuhr nach den Angaben eines Zeugen in Schlangenlinien und geriet dabei auch immer wieder in den Gegenverkehr.

An der Kreuzung Badener Straße/Rittnertstraße fuhr der 58-Jährige vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf ein stehendes Fahrzeug auf. Nach dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife wurde ein Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher durchgeführt. Demnach war der Mann mit 2,7 Promille unterwegs.

Der Führerschein wurde einbehalten. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Vermisster Mann tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Der seit Karfreitag 2023 aus Mainz vermisste M. Riedel ist tot aufgefunden worden. Der 22-Jährige wurde im Uferbereich eines Baggersees in Dettenheim, im Landkreis Karlsruhe durch eine Spaziergängerin aufgefunden.Kriminalpolizeiliche Ermittlungen und eine Obduktion bestätigten seine Identität. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den 1.FC Nürnberg –

Karlsruhe (ots) – Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der Karlsruher SC den 1.FC Nürnbergzum 14. Spieltag der 2. Fußballbundesliga im BBBank Wildpark.

Spätestens mit Stadionöffnung um 11:30 Uhr wird der Adenauerring für den Fahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions gesperrt. Abhängig vom Personenzulauf zum

BBBank Wildpark kann die Sperrung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen. Im Zusammenhang mit der Verkehrssperrung richtet die Polizei Gittersperren im Bereich Adenauerring/Stutenseer Allee (früher „Nackter Mann“) ein, um die Fantrennung zu gewährleisten. Infolge der Sperrung ist mit erheblichem Rückstau und Verzögerungen zu rechnen.

Aufgrund der besonderen Verkehrssituation gibt die Polizei folgende Empfehlungen

und Hinweise zu den verschiedenen Anreisewegen für Heim- und Gästefans ins Stadion.

Fans der Gastmannschaft:

Für die Anfahrt über die Bundesautobahn (BAB) 5 empfehlen wir Ihnen dringend,

die Autobahn an der Anschlussstelle Bruchsal zu verlassen, weiter über die

Bundesstraße (B) 35 in Richtung Graben-Neudorf und die B 36 nach Karlsruhe. Sie

verlassen die B 36, der Wegweisung folgend, in Richtung KA-Zentrum / Neureut und

fahren weiter über die Linkenheimer Landstraße und die Willy-Brandt-Allee auf

den Adenauerring in Richtung Stadion. Nur auf dieser Strecke gelangen Sie zu den

für Sie reservierten Parkplätzen.

Für Pkw und „9-Sitzer“ ist eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen auf dem

Birkenparkplatz reserviert. Parktickets können unmittelbar an der Einfahrt für

zehn Euro erworben werden. Auf dem Adenauerring erfolgt kurz vor dem Stadion

eine „Vorkontrolle“. Um Wartezeiten zu reduzieren, halten Sie bitte ihre

Eintrittskarte(n) fürs Stadion bereit.

Im BBBank Wildpark befindet sich der Gästebereich auf der Nord- und Osttribüne

(Blöcke „N4“ und „NO“). Wie auch bei der letzten Begegnung befindet sich der

Gästeeingang aufgrund noch anstehender Außenarbeiten weiterhin unmittelbar

gegenüber der Gästeparkfläche auf dem Birkenparkplatz.

Die Bundespolizei wird ihren Teil dazu beitragen, dass Ihre An- und Abreise mit

der Bahn schnell und problemlos verläuft. Bei Ihrer Ankunft am Hauptbahnhof

Karlsruhe weisen Ihnen die Einsatzkräfte gerne den Weg zu den am Hauptausgang

bereitgestellten Shuttlebussen, mit welchen Sie ohne Probleme den BBBank

Wildpark erreichen. Diese Shuttlebusse bringen Sie nach Spielende auch wieder

zum Hauptbahnhof zurück.

Fans der Heimmannschaft:

Die Anfahrt mit Kraftfahrzeugen zum BBBank Wildpark aus Richtung

Willy-Brandt-Allee ist ausschließlich für Gästezuschauer und Besucher bestimmter

Hospitality-Bereiche vorgesehen. Fahrzeuge ohne entsprechende Parkberechtigung

werden bei der „Vorkontrolle“ auf dem Adenauerring konsequent abgewiesen. Eine

Durchfahrt für den Kraftfahrzeugverkehr zum Heimbereich des Birkenparkplatzes

ist nicht möglich. Daher bitten wir alle mit Kraftfahrzeugen anreisenden Fans

des Karlsruher SC ohne entsprechende Parkberechtigung, den BBBank Wildpark nicht

aus dieser Richtung anzusteuern.

Besucher der Ost-, Süd- und Westtribüne werden gebeten, das Stadion aus Richtung

Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche

Verkehrsmittel zu nutzen. Ab dem Durlacher Tor verkehren ab Stadionöffnung im

10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion.

Besuchern der Nordtribüne (Blöcke NW, N1 bis N3) empfehlen wir die Anfahrt

ebenfalls mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Karlsruher Innenstadt und von

dort den anschließenden Fußweg über den Schlossgarten zum Stadionzugang

„Germania“. Diese Strecke kann alternativ auch von Besucherinnen und Besuchern

der Westtribüne genutzt werden.

Umleitungsstrecke für Fußgänger und Fahrradfahrer

Aufgrund der Sperrmaßnahmen auf dem Adenauerring wird für Fußgänger und

Fahrradfahrer, welche die obigen Hinweise nicht berücksichtigen, eine

Umleitungsstrecke ab Adenauerring / Friedrichstaler Allee zur

Theodor-Heuss-Allee eingerichtet, auf welcher sie mit entsprechender Zeiteinbuße

die jeweiligen Stadionzugänge erreichen können.

Allgemeine Hinweise

Die Polizei wird zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung am Spieltag

mit ausreichenden Kräften im Einsatz sein und gemeinsam mit Ordnern des KSC für

die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher in und um das Stadion sorgen.

Zudem setzt die Polizei erneut eine Flugdrohne ein, um das Geschehen aus der

Luft im Auge behalten. Abschließend weisen wir auf die geltende Stadionordnung

hin, wonach das Betreten sowie der Aufenthalt auf dem Stadiongelände für

erkennbar alkoholisierte oder sonst berauschte Personen nicht gestattet ist.