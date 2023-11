Einbrecher plündern Trinkgeldkasse

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zu Firmenräumen in der Straße „Am Gusswerk“verschafft. Am Mittwoch stellten Mitarbeiter fest, dass eine Tür im hinteren Bereich aufgehebelt wurde und die Büros sowie Schränke durchwühlt worden waren.

Ersten Überprüfungen zufolge fanden die Eindringlinge keine Wertgegenstände und nahmen lediglich etwas Münzgeld aus der Trinkgeldkasse mit. Der angerichtete Schaden ist daher um ein Vielfaches höher als der Wert der Beute.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 07 Uhr, verdächtige Personen/Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Mutwillige Sachbeschädigung in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer mutwilligen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei im St.-Quentin-Ring. Unbekannte Täter drangen hier am Mittwochmorgen in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam in einen Technikraum ein. Sie beschädigten die Sicherungskästen sowie das elektronische Betriebssystem der Fahrstühle, zerstörten Displays und rissen Kabel heraus. Die Folge des Vandalismus: Ein Fahrstuhl musste außer Betrieb gesetzt werden. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass die Tatzeit zwischen 08.30-11 Uhr liegt. Anwohner, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2150 mit der PI 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Zugang zu Auto und Garage verschafft

Kaiserslautern (ots) – Dass der Innenraum seines Autos durchwühlt wurde, musste ein Anwohner des Zypressenwegs am Mittwochmorgen feststellen. Den Pkw hatte er am Abend zuvor in seiner Hofeinfahrt abgestellt. Über Nacht waren Unbekannte in den BMW eingedrungen, hatten mit der dort gefundenen Fernbedienung das Garagentor geöffnet und sich so auch Zutritt zur Garage verschafft.

Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände, darunter Motorradkleidung und Schlüssel. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet oder bemerkt haben, werden gebeten, unter: 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Beim Abbiegen Radfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – In der Martin-Luther-Straße hat ein Autofahrer am Mittwoch einen Fahrradfahrer angefahren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der 57-jährige Autofahrer gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw in eine Tiefgarage einfahren. Dafür musste er den Radweg queren.

Hier erfasste er den 26-jährigen Fahrradfahrer, der auf seinem Weg in Richtung Innenstadt den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung benutzte. Bei der Kollision erlitt der Radfahrer eine Platzwunde am Kopf. Er wurde vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

Sein Fahrrad wurde stark beschädigt. Der Autofahrer muss mit einem Bußgeld rechnen. |cri

Jugendverkehrsschule am Kniebrech macht sich zum Jubiläum chic

Kaiserslautern (ots) – Jubiläum für die Jugendverkehrsschule (JVS) Kaiserslautern: An ihrem Standort in der Straße „Am Kniebrech“ gibt es die JVS in ihrer jetzigen Form seit dreißig Jahren. Genauer gesagt wurde sie am 29.10.1993 als erste Einrichtung in Rheinland-Pfalz mit fest installiertem Übungsplatz offiziell eingeweiht.

Die Jugendverkehrsschule an sich gibt es schon seit 1973 in Kaiserslautern. Bis 1993 allerdings in der bis dahin üblichen Form: Die Verkehrssicherheitsberater fuhren mit einem Lkw, beladen mit Verkehrszeichen, Fahrrädern und allem, was sie brauchten, die Schulen an, um dort den theoretischen und praktischen Unterricht abzuhalten. Das Radfahren fand überwiegend auf den Schulhöfen statt, mit

aufgemalten schmalen Straßen, oft unter ungünstigen Verhältnissen.

Bei der heutigen „stationären“ Jugendverkehrsschule müssen die Kinder zwar den Weg zum Kniebrech auf sich nehmen, sie finden dort auf dem Übungsplatz aber optimale Bedingungen vor: Straßen mit ordentlichen Fahrbahnmarkierungen, Ampelanlage, Baustelle, Bushaltestellen, einen richtigen Zebrastreifen und vieles mehr. Darüber hinaus wurden in dem Anfang der 90er Jahre neu errichteten

Gebäude eine kleine Werkstatt, ein Aufenthaltsraum für die Verkehrssicherheitsberater, ein Lagerraum für die Fahrräder und ein Schulungsraum samt allen erforderlichen Unterlagen eingerichtet. Der

Nebeneffekt: Den Verkehrssicherheitsberatern erspart das vor allem das zeitaufwändige tägliche Ein- und Ausladen der Fahrräder sowie der Beschilderung.

Dieses „Gesamtpaket“ der Bedingungen für die Ausbildung der Kinder, insbesondere für die Fahrradausbildung, war den Gründern der Einrichtung, der Stadt Kaiserslautern und der Verkehrswacht (einem gemeinnützigen Verein für Verkehrserziehung, Verkehrssicherheit und Unfallprävention) sowie der Polizei, die das Personal der Jugendverkehrsschule stellt, schon damals sehr wichtig.

Nach dreißig Jahren war es nun an der Zeit, auf dem Kniebrech-Gelände einiges zu erneuern. Anlässlich des Jubiläums wurden auf dem Übungsplatz die Fahrbahnmarkierungen überarbeitet, auch die Bushaltestellen-Häuschen und -Bänke bekamen einen neuen Anstrich, Hecken und Sträucher wurden zurückgeschnitten. Darüber hinaus will die Kinderunfallkommission für die Erneuerung der

Verkehrszeichen auf dem Platz aufkommen. Diese sind in die Jahre gekommen, verblichen und teilweise nicht mehr aktuell. Die Stadt will außerdem in naher Zukunft einen Sonnenschutz auf der Außenanlage errichten lassen. Und auch die Räume der JVS erhielten eine Renovierung.

Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit wurde den Verkehrssicherheitsberatern von Vertretern der Kinderunfallkommission Kaiserslautern schon mal vorab symbolisch ein neues Verkehrszeichen als Geschenk überreicht. Das Foto zeigt die Gratulanten zusammen mit dem aktuellen Verkehrserzieher-Team Alexander Zapp, Tina Sornberger und Elke Berberich.

Zu der kleinen Jubiläumsfeier im Schulungsraum der JVS waren neben Vertretern von Stadt und Polizei mit Eva Niebergall-Walter von der Verkehrswacht und Willibald Weigel von der Kinderunfallkommission auch langjährige „Mitstreiter“ und Unterstützer gekommen, die sich seit vielen Jahren für die

Jugendverkehrsschule einsetzen. Sie konnten von den Anfangszeiten und den Fortschritten in der Kinderverkehrserziehung berichten.

Und Alexander Zapp vom JVS-Team hatte zum Abschluss noch eine kleine Statistik aufgestellt: Nach seiner Berechnung absolvierten in den vergangenen 30 Jahren rund 32.000 Kinder aus Kindergärten das Fußgängertraining, damit sie sich sicherer im Straßenverkehr bewegen; ebenso etwa 28.000 Jungen und Mädchen aus 1. Klassen. Darüber hinaus besuchten ungefähr 2.700 Kinder die Sicherheitstage für kommende Schulanfänger und erhielten ihr „Fußgängerdiplom“. Und last but not

least: Etwa 28.000 Kinder der 3. und 4. Klassen nahmen an der Radfahrausbildung teil und erhielten den Fahrradführerschein.

Nicht zu vergessen die vielen Schülerlotsen, die von der JVS in den weiterführenden Schulen ausgebildet wurden, um auch hier das Überqueren der Straße an problematischen Stellen sicherer zu machen. An dieser Stelle ein Dank an die Freiwilligen, die sich immer wieder bereit erklären, bei Wind und Wetter den Dienst des Lotsen zu übernehmen. Eine sehr verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe!

Darüber hinaus bedankte sich Alexander Zapp bei den Vertretern von Stadt, Verkehrswacht, Kinderunfallkommission und Polizei Kaiserslautern für ihre jahrelange Unterstützung und die gute Zusammenarbeit, ohne die die Jugendverkehrsschule am Kniebrech nicht das wäre, was sie heute ist. |PD-KL eh/cri

Die Stadt Kaiserslautern hat auf ihrer Seite ebenfalls über das Jubiläum der Jugendverkehrsschule berichtet: https://s.rlp.de/tJDKW

Fußball auf dem Betzenberg – Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 26.11.2023 findet die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel auf dem Betzenberg statt. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 13:30 Uhr. Die Polizei rechnet damit, dass wieder zahlreiche Fans nach Kaiserslautern kommen.

Fußballbegeisterten, die nicht mit der Bahn anreisen, wird empfohlen, den „Park and Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnausfahrt Kaiserslautern-Ost und die Parkplätze im Uni-Gebiet zu nutzen, von dort pendeln Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zwischen Stadion und Parkplatz.

Im Wohngebiet rund um das Stadion ist kaum Parkraum vorhanden, deshalb die Bitte:

Fahren Sie bitte nicht hoch auf den Betzenberg, so lassen sich Verkehrsbeeinträchtigung im Stadtgebiet und rund um das Stadion vermeiden. Verkehrsbeeinträchtigung werden sich am Samstag dennoch nicht ganz verhindern lassen. Planen Sie für Ihre An- und Abreise daher ausreichen Zeit ein.

Polizisten werden im Einsatz sein, um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Kurzfristige Straßensperrungen sind möglich. Wartezeiten können nicht ausgeschlossen werden.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz im Stadtgebiet anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

Die Polizei geht von einem friedlichen Ablauf der Veranstaltung aus. Wer jedoch die Regeln missachtet, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Dies können auch künftige Beförderungsausschlüsse durch die Deutsche Bahn oder bundesweite Stadionverbote sein.

Alle Informationen zu Polizei-Einsatz und Verkehr finden Sie unter

https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern im Internet.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. |erf

Kreis Kaiserslautern

Tiertransport durch Polizei vorzeitig beendet

Ramstein (ots) – Am Mittwochmorgen kontrollierten die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung einen Tiertransport. An dem mit Kühen beladenen LKW war die Sicherheitsprüfung bereits im Juni 2023 abgelaufen. Der Grund für die Überschreitung war allerdings schnell gefunden.

Bei der technischen Kontrolle des MAN wurde festgestellt, dass an der hinteren rechten Bremse die Bremsscheibe komplett abgerissen war. Die Weiterfahrt des Tiertransports wurde vor Ort untersagt. Da die Tiere ursprünglich auf einem Bauernhof bei Ramstein hätten umgeladen werden sollen, wurden diese direkt noch auf dem Autohof umgeladen.

Der defekte Lkw wurde zur Mangelbehebung durch eine Service-Werkstatt abgeschleppt. Gegen den 66-jährigen Halter wurde abschließend eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erfasst und ein Mängelbericht erstellt.