Passant schlägt Restaurantscheibe in Bergheim ein

Heidelberg (ots) – Ein Mann meldete sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr bei der Polizei, da er Zeuge einer Sachbeschädigung in der Theodor-Körner-Straße wurde. Er hatte beobachtet, wie ein Passant ohne erkennbaren Grund mit der Faust gegen die Fensterfront eines dortigen Restaurants schlug. Durch die Wucht des Hiebes ging die Scheibe zu Bruch. Anschließend lief der Verursacher einfach weiter.

Das Geräusch der berstenden Scheibe alarmierte den Restaurantbetreiber, der nach draußen eilte, um nach der Ursache für den Schaden zu schauen. Dabei traf er auf den Zeugen. Beide stellten den Verursacher zur Rede. Dieser versicherte, dass er für den Schaden aufkommen werde. Allerdings lief er dann davon ohne seine Personalien anzugeben, weshalb der Restaurantbetreiber die Polizei verständigte. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Der Tatverdächtige wird als knapp 180 cm groß und mit muskulösem Körperbau beschrieben. Er hatte einen südeuropäischen Phänotyp mit braunen Haaren und Dreitagebart. Er trug eine grüne Jacke und Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Mit fast 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Heidelberg (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte fiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um kurz nach 2 Uhr ein Radfahrer auf, der mit deutlichen Gleichgewichtsproblemen in Schlangenlinien die Gottlieb-Daimler-Str. entlangfuhr. In der Carl-Benz-Straße konnte der 26-jährige Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert werden.

Vom jungen Mann ging ein starker Alkoholgeruch aus und seine Aussprache war schwer verständlich. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille, weshalb der 26-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Weiterfahren durfte er natürlich nicht. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen, die auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Kupferkabel aus Baustelle in Hochhaus entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 18 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am Mittwoch stahl eine unbekannte Täterschaft knapp 100 Meter Kupferkabel aus einem Hochhaus in der Straße „Im Eichwald“. Im dortigen Anwesen fanden Bauarbeiten statt, bei denen auch eine neue Verkabelung in den Gemeinschaftsfluren des Hauses vorgenommen wurde.

Die Täter drangen in einen Lagerraum für Baumaterialien ein und entwendete aus diesem einen Seitenscheider, mit dessen Hilfe sie das dicken Kupferkabel durchschnitt. Der Schaden beläuft sich auf über 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Emmertsgrund unter der Telefonnummer 06221-381518 zu melden.

Einbrüche in Boutiquen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Bereits in der Zeit vom 28.10 bis zum 30.10.23, kam es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft im Czernyring. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Beschädigung der Schaufensterscheibe Zutritt zum Laden. Im Laden wurden dann diverse Handtaschen und Schmuck entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Bereich.

In der Nacht von 02.11.23 auf den 03.11.23 verschaffte sich eine ebenfalls bislang unbekannte Täterschaft mit dem gleichen Modus Operandi Zutritt zu einer Boutique in der „Unteren Straße“ in Heidelberg. Auch hier wurde die Fensterscheibe beschädigt. Die unbekannte Täterschaft entwendete hier, bis auf wenige Einzelstücke, die gesamte Kleidung der Boutique. Der Schaden beläuft sich auf einen hohen 6-stelligen Bereich.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben, welche im Zusammenhang mit den Taten stehen, machen können. Insbesondere, ob ein größeres Fahrzeug zum Abtransport der Kleidungsstücke und Handtaschen aufgefallen ist.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.