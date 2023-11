Unbekannte greifen Lieferfahrer an – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntag 19.11.2023 gegen 18:30 Uhr, stellte sich ein unbekannter Täter auf die Gerwigstraße, um einen 21-jährigen Essensauslieferer an der weiteren Fahrt mit seinem silbernen VW Polo zu hindern. Der 21-jährige Mann stieg daraufhin aus, um den Unbekannten zur Rede zu stellen. In diesem Moment näherte sich ein weiterer Täter von hinten an das Fahrzeug und schlug dagegen.

Der erste Täter forderte den Mann daraufhin auf, sein gesamtes Geld herauszugeben und schlug ihm gegen den Arm. Als der Mann den Angriff abgewehrt hatte, flüchteten die beiden Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche gehandelt haben.

Täterbeschreibung:

Täter 1: südländisches, jugendliches Erscheinungsbild, gebrochenes Deutsch gesprochen, ca. 16/17 Jahre alt, schwarze Haare, kurzer Boxerschnitt (seitlich rasiert), schwarzer Kinn- und Oberlippenbart, schmales, spitzes Kinn, ca. 185 cm, schlanke Figur, schwarze Sportjacke und Sporthose (Trainingsanzug).

Täter 2: südländisches, jugendliches Erscheinungsbild, ca. 175 cm.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter Tel: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

Angereiste Gästefans randalieren nach einem Eishockeyspiel

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend kam es im Rahmen der Eishockey Champions League zur Spielbegegnung der Adler Mannheim gegen die Rapperswill-Jona Lakers (Schweiz). Unmittelbar nach der Ankunft der Gästefans, auf dem Weg Richtung SAP Arena, zündeten bislang unbekannte Fans gegen 17:20 Uhr mehrere Böller und Feuerwerksraketen. Verletzt wurde hierdurch glücklicherweise niemand.

Vor Spielbeginn kam es noch durch einen Rapperswill-Jona Lakers-Fan zu einer Beleidigung zum Nachteil mehrerer Polizeibeamter. Nachdem die Identität des Mannes festgestellt und eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erhoben wurde, konnte dieser im Anschluss wieder entlassen werden.

Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung. Zusätzlich wird durch den Veranstalter gegen den Mann für zukünftige Spiele ein Stadionverbot ausgesprochen.

Nach dem Spiel kam es gegen 22:25 Uhr bei einem erneuten Fußmarsch der Gästefans zu mehrfachen Stein- und Flaschenwürfen gegen die Einsatzkräfte der Polizei. Unmittelbar zuvor hatten die Rapperswill-Jona-Lakers-Fans versucht zu den Adler Mannheim-Fans zu gelangen. Um ein Aufeinandertreffen und weitere Eskalation beider Fan-Gruppen zu verhindern, musste deshalb durch die Einsatzkräfte Pfefferspray und der Schlagstock eingesetzt werden.

Die Abreise der Schweizer Fans erfolgte im Anschluss ohne weitere Zwischenfälle gegen 22:45 Uhr. Ein Polizeibeamter wurde durch einen Steinwurf an der Schulter getroffen und leicht verletzt. Seitens der Fans wurden nach jetzigem Stand keine Verletzten bekannt oder haben sich bei der Polizei gemeldet.

Das Polizeirevier Mannheim Neckarau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der B 38 – PM 3

Mannheim/B 38/BAB 659 (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr an einem Stauende zu einem folgenschweren Unfall. Eine 23-Jährige war mit ihrem BMW von der B 38 weiter auf die BAB 659 in Richtung der Auffahrt zur BAB 6 am Viernheimer Kreuz unterwegs. In diesem 4-spurigen Streckenabschnitt fuhr sie auf dem zweiten Fahrstreifen und wollte auf die dritte Spur links wechseln.

Während sie nach dem rückwärtigen Verkehr Ausschau hielt, übersah sie nach ersten Erkenntnissen, dass die 48-jährige Fahrerin des vor ihr fahrenden Peugeots auf Grund eines Staus abbremsen musste. Folglich prallte der BMW ungebremst auf das Heck des Peugeots.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet das Auto der 48-Jährigen außer Kontrolle und kollidierte mit der Leitplanke. Der BMW fuhr hingegen weiter geradeaus und rammte einen Seat sowie einen Opel, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam.

Zwei Insassen des Opels sowie die Fahrerin des Peugeots und der 42-jährige Fahrer des Seats verletzten sich durch den Unfall leicht. Die 23-jährige Unfallverursacherin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 75.000 Euro.

Auf Grund des Unfalls musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Die Strecke konnte nach Reinigungsarbeiten erst um kurz nach 21:30 Uhr vollständig freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.