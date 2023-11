LKW mit Kranaufbau beschädigt Ampel (Foto)

Speyer (ots) – Kurz vor 11 Uhr am Montag fuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer in der Dudenhofer Straße Richtung B39/Dudenhofen. Auf Höhe der Einmündung zur Freiherr-vom-Stein-Straße kollidierte der Kranaufbau des LKW mit der dortigen Ampel. Der Fahrer hatte zuvor vergessen den Kran wieder einzufahren. Die Ampel wurde dadurch komplett zerstört und fiel auf einen danebenstehenden Baum, welcher ebenfalls umknickte.

Bei der Kollision platzte ein Hydraulikschlauch des Krans, dadurch verteilte sich großflächig Öl auf der Fahrbahn, weshalb diese fachmännisch gereinigt werden musste. Die Unfallstelle und die Richtungsfahrbahn zur B39/Dudenhofen musste zur Unfallaufnahme und bis zur Beendigung der Fahrbahnreinigung bis ca. 15 Uhr gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Speyer (ots) – Am Montag gegen 14 Uhr fuhr ein 17-jähriger Radfahrer vom Hirschgraben in den Kreisverkehr in Richtung Petschengasse. Ein unbekannter PKW-Fahrer fuhr vom St.-Guido-Stifts-Platz in den selben Kreisverkehr und nahm dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer die Vorfahrt. Der Radfahrer leitete eine starke Bremsung ein um eine Kollision zu verhindern, wodurch er jedoch stürzte und sich eine Prellung im Hüftbereich zuzog.

Zu einer Berührung des Fahrrades und des PKW kam es nicht. Der PKW entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Radfahrer hatte sich im Anschluss eigenständig ins Krankenhaus begeben und am Abend die Anzeige bei der Polizei erstattet.

Bei dem PKW hat es sich um einen schwarzen Opel Kleinwagen mit HD-Kennzeichen gehandelt. Der Fahrer wird als männlich, 18-20 Jahre, dunkle-gelockte Haare und Ziegenbart beschrieben. Das Fahrzeug sei mit 4 Personen besetzt gewesen.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Opel Kleinwagen geben?

Zeugen, oder der Opel-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Mehrere Ladendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots) – Am 20.11.2023 kam es in der Maximilianstraße zu mehreren Ladendiebstählen in unterschiedlichen Geschäften. Kurz vor 12 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts eine 13-Jährige als diese ein Etikett eines Bekleidungsteils abriss. Anschließend bezahlte das Mädchen an der Kasse ein anderes Teil, jedoch nicht das Teil ohne Etikett, und wurde schließlich durch die Mitarbeiterin am Ausgang des Geschäfts bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten.

Das Mädchen befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Klassenfahrt und wurde in die Obhut der verantwortlichen Lehrkraft übergeben. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere einstellige Summe.

Gegen 13:20 Uhr meldet der Ladendetektiv eines Kaufhauses zwei weibliche Ladendiebe. Er konnte sie dabei beim Einstecken eines Schmuckstücks beobachten und beim Verlassen des Geschäfts bis zum Eintreffen der Polizei aufhalten. Bei der Durchsuchung der beiden 27-jährigen und 39-jährigen Frauen konnte weiteres Diebesgut in Form von mehreren Bekleidungsteilen festgestellt werden.

Der Gesamtwert der entwendeten Ware beläuft sich auf knapp 300 Euro. Die beiden Frauen wurden zunächst für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und im Anschluss wieder entlassen.

Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts meldeten kurz vor 16 Uhr drei weibliche Jugendliche, welche im Geschäft Kleidung entwendet hätten. Eine der drei jeweils 14-jährigen Jugendlichen hatte versucht in dem Geschäft ein Bekleidungsteil im Wert von ca. 25 Euro zu stehlen. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen und deren mitgeführten Sachen konnten diverse Schminkutensilien aufgefunden werden. Zwei der 14-Jährigen räumten ein die Schminkutensilien im Gesamtwert von ca. 125 Euro zuvor aus zwei Drogeriemärkten entwendet und in einen Rucksack gesteckt zu haben. Die dritte 14-Jährige war mit anwesend, nach derzeitigem Stand jedoch an keiner der drei Taten zuvor aktiv beteiligt.

Sämtliche entwendeten Waren aus den Ladendiebstählen wurden den Geschäften wieder ausgehändigt.

Einbruch in Lottogeschäft

Speyer (ots) – In der Nacht vom Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Lottogeschäft im Weißdornweg ein. Zunächst warfen sie ein Glaselement der Eingangstür mit einem Pflasterstein ein und gelangten dadurch ins Ladeninnere. Anschließend entwendeten sie mehrere Zigarettenpackungen, ca. 100 Euro Bargeld und mehrere Rubbellose.

Im Laufe des Tages teilte Lotto Rheinland-Pfalz der Polizei mit, dass eine männliche Person versuchte die Gewinne aus den entwendeten Rubbellosen in einem Lottogeschäft in Landau abzuholen. Aufgrund der Individualisierung waren die Lose jedoch bereits gesperrt, weshalb der unbekannte Mann die Lose nicht mehr einlösen konnte und das Geschäft fluchtartig verließ.

Bei der Handlung im Geschäft in Landau wurde der unbekannte Mann von einer Überwachungsanlage gefilmt. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro, wobei das Diebesgut einem Wert von ca. 1.850 Euro entspricht.