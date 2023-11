Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am 20.11.2023 gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine Körperverletzung im Bereich der Altenbergschule gemeldet. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheiten kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Beschuldigten und dem 27-jährigen Geschädigten.

Der beschuldigte Fußgänger habe unvermittelt auf den Geschädigten eingeschlagen, sodass dieser zu Boden ging. Anschließend habe dieser noch auf den Geschädigten eingeschlagen und getreten. Nachdem durch einen Zeugen die Polizei informiert wurde, flüchtete der Täter zu Fuß.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte in seiner Wohnung festgestellt und widerstandlos festgenommen werden. Der Geschädigte wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Falschfahrer

Edenkoben/A65 (ots) – Am Dienstag 21.11.2023 gegen 03.00 Uhr, wurde ein Falschfahrer auf der A65, Richtungsfahrbahn Ludwigshafen, in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben, gemeldet. Ein Fahrzeugführer konnte erst kurz vor dem entgegenkommenden PKW durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern.

In Höhe der Abfahrt Landau-Dammheim konnte das Fahrzeug, ein Audi A3, angehalten werden. Der 82-jährige Fahrer war desorientiert und leidet an einer Demenz.

Er wurde anschließend seiner Tochter überstellt. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde entsprechend unterrichtet. Weitere Zeugen, bzw. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

Unfallflucht geklärt

Herxheim (ots) – Zwei aufmerksame Zeuginnen konnten am 20.11.2023 gegen 15:08 Uhr einen Verkehrsunfall beobachten, welcher sich in Herxheim auf dem Parkplatz der Sparkasse ereignete. Hierbei beschädigte beim Ausparken ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer einen geparkten PKW. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Zeuginnen konnten sich das Kennzeichen des flüchtenden Mercedes-Fahrers notieren. Dieser konnte im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen zu Hause angetroffen werden. Ein korrespondierender Schaden wurde festgestellt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 750 Euro. Der 85-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Vorfahrt missachtet – Mitfahrer leicht verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 21.11.2023 gegen 07 Uhr, kam es an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Pestalozzistraße, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw VW Transporters befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Schulzentrum. Die Fahrerin eines Pkw VW befuhr die Pestalozzistraße in Richtung Weinstraße.

Im Kreuzungsbereich missachtete der 62-jährige Transporter-Fahrer die Vorfahrtsregelung „rechts vor links“, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im PKW des Unfallgegners wurde ein 35-jähriger Insasse leicht verletzt und zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.