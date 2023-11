Cafe ausgeraubt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am späten Montag 20.11.2023 gegen 23:50 Uhr, betrat ein maskierter Mann ein Café in der Hemshofstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe die Kasse. Eine Angestellte übergab dem Täter zwei Beutel mit insgesamt knapp 5.000 Euro Bargeld. Im Anschluss versprühte der Mann Pfefferspray und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Angestellte und ein Gast wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180-185 cm groß, eher heller Hauttyp. Er trug komplett dunkle Kleidung und eine schwarze Sturmmaske.

Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbrüche am Montag – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Montag 20.11.2023 versuchten Unbekannte in ein Optiker-Geschäft in der Carl-Bosch-Straße einzubrechen und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde in ein Imbiss-Restaurant in der Carl-Bosch-Straße Ecke Arnimstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld und ein Smartphone. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.100 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Pedelecfahrer bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.11.2023 gegen 17:25 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung der Hemshofstraße und der Kurzen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen Pedelecfahrer und einem 29-jährigen Autofahrer. Der 59-Jährige stürzte und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wer hat Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrzeuge angegangen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Freitag 17.11.2023 und Montag 20.11.2023, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle im Hohen Weg und entwendeten Diesel im Wert von circa 800 Euro aus 2 geparkten LKW.

Am Montagabend zwischen 16:30-18:30 Uhr, wurde ein in der Ludwigstraße abgestellter VW Caddy aufgebrochen. Die unbekannten Täter entwendeten einen Geldbeutel. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 20.11.2023 gegen 13:25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mehrere in der Rottstraße abgestellte Fahrzeuge. Vermutlich beim Rangieren schob der Unfallverursacher einen am Fahrbahnrand abgestellten Motorroller auf ein dahinter geparktes Auto, welches wiederum auf das dahinter abgestellte Auto geschoben wurde.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .