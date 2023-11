Landau: Die Polizei-News

Joints und Schreckschusswaffe sichergestellt

Landau (ots) – Am 15.11.2023 wurde gegen 09:45 Uhr ein 42-Jähriger in der Xylanderstraße in Landau einer Personenkontrolle unterzogen, da bei diesem Cannabisgeruch festgestellt werden konnte. Er händigte zwei Joints aus.

Bei der Durchsuchung konnte zudem eine erlaubnispflichtige Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die Einziehung angeregt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Auffahrunfall in der Weißenburger Straße

Landau (ots) – Am 15.11.2023 befuhr gegen 17:25 Uhr ein 64-jähriger Peugeot-Fahrer die Weißenburger Straße in Landau stadteinwärts. An der Kreuzung zur Eutzinger Straße musste er aufgrund der roten Lichtzeichenanlage bremsen. Ein 33-jähriger nachfolgender Audi-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf.

Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca 1.000 Euro. Darüber hinaus klagte der 64-Jährige über durch den Unfall bedingte Nackenschmerzen. Der Audi-Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Streit zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer- Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 15.11.2023 gerieten gegen 16:05 Uhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer und ein 35-jähriger PKW-Fahrer in Streit. Hiernach befuhr der Fahrradfahrer die Ostbahnstraße in Landau stadteinwärts und echauffierte sich darüber, dass er von dem PKW-Fahrer zwei Mal mit zu geringem Seitenabstand überholt wurde.

An einer roten Lichtzeichenanlage in der Martin-Luther-Straße trafen die Kontrahenten erneut aufeinander. Der Streit mündete in einen Verkehrsunfall, bei welchem das Fahrrad als auch der PKW beschädigt wurden.

Der Fahrradfahrer gab zudem an, dass er bedroht und beleidigt wurde. Außerdem wäre er vom Fahrrad gestoßen worden. Der PKW-Fahrer bezichtigt den Fahrradfahrer, mutwillig seinen Außenspiegel beschädigt zu haben und ihn beleidigt zu haben.

Gegen beide Parteien wurde diverse Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Tel: 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 15.11.2023 parkte eine 27-jährige Toyota-Fahrerin gegen 17:15 Uhr in der Westbahnstraße in Landau. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem PKW zurückkam, musste sie einen frischen Schaden in Höhe von ca 2.000 Euro feststellen. Der Verursacher entfernte sich zuvor augenscheinlich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.