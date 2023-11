Unfall in der Langgartenstraße

Ludwigshafen (ots) – In der Langgartenstraße fiel Polizeikräften im Rahmen der Streifentätigkeit ein Unfallauto auf. Der 31-jährige Fahrer des Autos sowie zwei Begleiter waren gerade dabei, das Auto auf einen Pritschenwagen zu laden um ihn abzuschleppen. Durch die Polizeikräfte konnte folgender Sachverhalt ermittelt werden.

Der 31-Jährige war in Richtung Luitpoldstraße gefahren, verlor an der Einmündung zum Begütenweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hierdurch von der Fahrbahn ab. Er fuhr daraufhin in ein Gartengrundstück und beschädigte eine Umzäunung.

Da beim 31-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,74 Promille. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen und ihm wurde dort eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss/Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Der Führerschein wurde sichergestellt/ beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Ludwigshafen (ots) – Im Kreuzungsbereich L527/L524 missachtete eine 58-jährige Autofahrerin die Vorfahrt einer 60-jährigen PKW-Fahrerin und es kam zum Unfall. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Beide Frauen wurden außerdem leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Einbruch in Immobilienvermittlungsfirma

Ludwigshafen (ots) – In der Industriestraße brachen Unbekannte zwischen Montagmittag (13.11.2023, 14 Uhr) und Mittwochmorgen (15.11.2023, 7:50 Uhr) in eine Immobilienvermittlungsfirma ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dabei nichts entwendet.

Eine genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Einfamilienhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen Mittwoch 15.11.2023 zw. 7:45-13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Hollergärten ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume und konnten schließlich mit Schmuck flüchten. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrzeug und Leichtkraftrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein 4-Rad E-Kabinenfahrzeug wurde in der Hochfeldstraße zwischen Dienstag (14.11.2023, 23:20 Uhr) und Mittwoch (15.11.2023, 7 Uhr) gestohlen. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro.

Da bislang keine Hinweise auf den Täter oder die Täterin vorliegen, bittet die Kriminalpolizei Ludwigshafen um ihre Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas beobachtet?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Auch im Falle eines gestohlenen Leichtkraftkrads in der Knollstraße, ermittelt die Kriminalpolizei. Es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 14.11.2023, 13 Uhr und 15.11.2023, 05 Uhr liegen.