„WELCOME CHRISTMAS“ mit MUSICAL TONIGHT am 03. Dezember 2023 in Queichheim

Landau – Am 1. Advent lädt das Landauer Ensemble Musical Tonight sein Publikum endlich wieder zum traditionellen Adventskonzert ein. Am Sonntag, 3. Dezember, kann man in der protestantischen Kirche in Queichheim das diesjährige Programm „Welcome Christmas“ erleben.

Ob solistisch, im Duett oder mit mehrstimmigen Chorsätzen – die sieben Sängerinnen und Sänger haben wieder eine bunte Mischung von weihnachtlichen Songs im Gepäck, welche die Zuhörer garantiert in Vorweihnachtsstimmung versetzen werden.

Tickets (13€, 8€ für Schüler) sind dieses Jahr ausschließlich online erhältlich und können bis zum 2. Dezember unter tickets@musicaltonight.de bestellt werden. Veranstaltungsbeginn ist um 17h, Einlass ab 16h.